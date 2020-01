Payroll en uitzenden: wel of niet toekomstbestendig? Minister Koolmees heeft de commissie Borstlap ingesteld om met een advies te komen over de ‘doorgeslagen’ flexibilisering op de arbeidsmarkt. Om de problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken moet er, volgens de commissie, een verbod op payrolling komen. Daarnaast moet het aantal contractvormen worden teruggedrongen en uitzenden moet puur bedoeld zijn voor werk dat van tijdelijke aard is. De aanbeveling vanuit Commissie Borstlap is ongeloofwaardig en incompleet, aldus Edwin Schaap CEO van Payper.



Drie weken geleden is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. Met de komst van deze wet is payrolling eindelijk duidelijk opgenomen en verwoord. Een stap in de goede richting wat payroll betreft. Het zelf in dienst nemen van werknemers levert ondernemers veel administratieve rompslomp en risico’s op. Payroll neemt alle sores omtrent het werkgeverschap uit handen en geeft werknemers zekerheid. Payroll biedt dus kansen om een organisatie sterker, efficiënter en klantgerichter te maken. "De commissie wil dit nu onmogelijk maken en slaat daarmee de plank compleet mis. Ik vind dat onbegrijpelijk. ’Payroll is een ideale oplossing voor ondernemers die liever met hun vak bezig zijn dan met de tijdrovende administratie en lastige wetgeving."



Zekerheid voor werkgever en werknemer

Payroll biedt zekerheid aan zowel werkgever als werknemer. Wat de commissie nu bedenkt is daarom ongeloofwaardig. Op deze manier zorgt u niet voor kwalitatieve verbeteringen op de arbeidsmarkt.

Met het advies van de commissie wordt het makkelijker om van een medewerker af te komen met als doel het stimuleren van vaste banen. ‘Een omgekeerde wereld. Het beter faciliteren en ondersteunen van de werkgever en werknemer draagt juist bij aan vaste banen. En dat is nu juist waar een payroll bedrijf in is gespecialiseerd’.

Flexibel werken is slecht voor de economie? Nederland heeft juist aan dit model haar economische groei te danken. Het zal nooit zo zijn dat werkgevers hun ambities en groei waar kunnen maken door iedereen vaste banen te geven.

Om als bedrijf wendbaar en toekomstbestendig te zijn en blijven zijn twee dingen zijn hierin onontbeerlijk: Focus op de core-business, WAB heeft het werkgeverschap nog complexer gemaakt. Wij als payrollers zijn volledig gespecialiseerd in het werkgeverschap. Wij dragen bij dat het bedrijf haar focus kan behouden en daarmee de continuïteit beter kan garanderen en daarmee dus de zekerheid op werk toeneemt.

Wendbaarheid als bedrijf in de snelle veranderingen om haar heen. Daar past een volledig vaste schil van werknemers niet bij. En als de overheid dan bedenkt dat de oplossing zou zijn ontslag nog gemakkelijker te maken, lijkt dat ons een volledig verkeerd signaal naar werkend Nederland. De overheid zou moeten staan voor haar zorgplicht. Payroll biedt werkgevers de mogelijkheid om alles omtrent het werkgeverschap uit handen te geven. Met de WAB kan dat volledig volgens dezelfde regels en voorwaarden als een medewerker die bij de werkgever rechtstreeks in dienst is. ‘Mensen op de eerste plaats’. Payroll laat werkgevers én werknemers samen profiteren. De werkgever houdt zijn flexibele schil, slagkracht, en beperkt tegelijk zijn risico’s. De medewerker heeft voortaan meer zekerheid, rechten en bouwt aan zijn toekomst. Zo geeft Payroll extra waarde aan flexibel werk. En het brengt de arbeidsmarkt in balans. Aldus Schaap.