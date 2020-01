Houd grip op uw financiën met inzicht in de voorlopige aanslag Zzp’ers die voor zichzelf begonnen zijn en in 2019 voor het eerst hun aangifte inkomstenbelasting gedaan hebben, ontvangen in januari 2020 voor het eerst de voorlopige aanslag. Met de voorlopige aanslag betalen zzp’ers de inkomstenbelasting en bijdrage zorgverzekeringswet verspreid over het jaar. Zo houden zij meer grip op hun financiën. Op belastingdienst.nl staat meer informatie over de voorlopige aanslag.



Bij werknemers in loondienst houdt de werkgever de inkomstenbelasting en bijdrage Zorgverzekeringswet per maand van het salaris in. Zzp’ers doen dit zelf door middel van de voorlopige aanslag. Ruim 379.000 zzp’ers ontvangen een voorlopige aanslag 2020.



Houd de voorlopige aanslag actueel

De Belastingdienst baseert de voorlopige aanslag 2020 op de gegevens uit de aangifte inkomstenbelasting 2019.Voor zzp’ers die in de loop van het jaar een meevaller of juist minder inkomsten voorzien, is het verstandig de voorlopige aanslag aan te passen. Zo beperken zij de kans dat zij bij de aangifte inkomstenbelasting in één keer een groot bedrag terugontvangen of bij moeten betalen.

Ook andere veranderingen in de persoonlijke en financiële situatie kunnen van invloed zijn op de voorlopige aanslag. Denk bijvoorbeeld aan het starten van een onderneming, gaan samenwonen of scheiden. Bij veranderingen loont het om de voorlopige aanslag aan te passen en te controleren of er aanpassingen nodig zijn bij toeslagen.



Vraag een voorlopige aanslag aan

Zzp’ers die nog geen aangifte inkomstenbelasting als ondernemer hebben gedaan of eind januari nog geen voorlopige aanslag hebben ontvangen en in 2020 inkomsten uit de onderneming voorzien, kunnen alvast een voorlopige aanslag aanvragen.



Meer grip op uw financiën

Uit onderzoek van Wijzer in Geldzaken (2018) blijkt dat vier op de tien zzp’ers bezorgd zijn over hun financiële situatie. Een goed overzicht van de inkomsten en uitgaven is daarom erg belangrijk. Met de voorlopige aanslag weten zzp’ers wat maandelijks aan inkomstenbelasting en bijdrage Zorgverzekeringwet betaald moet worden. Daarmee weten zij waar zij aan toe zijn en hebben zij beter zicht op hun financiële zaken.

Zzp’ers die het afgelopen jaar voor het eerst aangifte inkomstenbelasting hebben gedaan, betalen in 2020 waarschijnlijk zowel over de inkomsten over 2019 als 2020 belasting. Het is dus slim om direct bij het starten als zzp’er voldoende geld opzij te zetten om aan de belastingverplichtingen te kunnen voldoen.



Vier tips voor de startende ZZP’ers die een voorlopige aanslag ontvangen:

1. Controleer de voorlopige aanslag direct na de btw-aangifte over het vierde kwartaal. Zo weten zzp’ers exact wat zij het afgelopen jaar aan omzet hebben gemaakt en of dit een grote invloed heeft op de inkomsten van komend jaar.

2. Wie vooraf wil weten hoeveel belasting hij terugkrijgt na een wijziging kan het formulier invullen om een voorlopige aanslag aan te vragen. Dat levert een indicatie op van de gevolgen van de wijziging. Ondertekenen en versturen kan dan later.

3. Zzp’ers die in 2019 gestart zijn en nu al maandelijks inkomstenbelasting willen betalen, vragen een voorlopige aanslag aan via belastingdienst.nl/voorlopige_aanslag.

4. De voorlopige aanslag kan op elk gewenst moment aangepast worden.