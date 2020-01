2019 was een jaar waarin de export naar Duitsland weer verder groeide. Duitsland biedt veel kansen voor Nederlandse bedrijven. Ondernemers die de grens over willen of meer uit de markt willen halen, kunnen zich nu gratis aanmelden voor de Duitslanddag op 25 maart 2020.



Hier kunnen ondernemers zich op alle vlakken informeren: Waar moet je om denken bij Duitse contracten, hoe werken subsidieaanvragen, wat zijn de regels op gebied van veiligheid en hoe zit het met webwinkels? Experts leggen uit waar de kansen liggen en hoe uze benut. Kennis van branches en van de zakelijke cultuur is bij zakendoen met de oosterburen namelijk onmisbaar. Precies de reden waarom de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) voor de vierde keer de Duitslanddag organiseert.



De ondernemers krijgen tips en leren veel voorkomende valkuilen te vermijden. De Duitslanddag is het grootste Duitslandevenement in Nederland. Zo’n 1.000 ondernemers komen op deze dag naar Utrecht en doen kennis op bij experts, best practice-verhalen en infosessies. Maar er zijn ook workshops over E-health, samenwerking met startups en de nieuwe Duitse verpakkingswet. Daarnaast is er een beursvloer met zo’n 45 informatiestands en mogelijkheid om te netwerken. Kortom, alle informatie om de handel tussen Duitsland en Nederland verder te stimuleren.



Want het potentieel is er. In 2019 steeg de export van producten naar Duitsland voor het vierde jaar op rij. "Een goede reden om twee belangrijke evenementen te combineren. "De Duitslanddag én Dag van de Duitse Taal," vertelt DNHK-directeur Günter Gülker. "Dat betekent dat zowel Nederlandse ondernemers als scholieren zich richten op de mogelijkheden die Duitsland te bieden heeft".



Om succesvol zaken te doen in Duitsland blijft het voor Nederlandse ondernemers essentieel om de Duitse taal te beheersen, zo blijkt uit eerder onderzoek van de DNHK, evofenedex en VNO-NCW. Daarom zetten leraren en scholieren op deze dag het schoolvak Duits in het zonnetje. Zodat ook scholieren zich goed voorbereiden op latere samenwerking met de oosterburen.



Meer informatie en aanmelden kan via duitslanddag.nl