Het ene relatiegeschenk is het andere niet Staat u met uw onderneming binnenkort op een beurs, en bent u nog aan het nadenken over een manier om potentiële nieuwe klanten naar de beursstand te krijgen? Of geeft u uw zakelijke relaties zoals klanten en leveranciers gedurende het jaar vaak een presentje als blijk van waardering? Relatiegeschenken kunnen op allerlei manieren ingezet worden als cadeau voor bestaande of potentiële klanten. Helaas wordt er ook nog wel eens de plank mee mis geslagen.



Wilt u relatiegeschenken effectief inzetten? Djimmer van der Weerd van P&P geeft u vijf tips.



Zorg dat het relatiegeschenk bij uw onderneming past

Van der Weerd benoemt allereerst dat een relatiegeschenk bij de uitstraling van uw onderneming moet passen. "Werkt u veelal business-to-business en is er sprake van een formele uitstraling? Dan kan een hip relatiegeschenk uw imago juist schaden. Ook jongeren zijn erg gevoelig voor marketing die niet klopt en die geforceerd overkomt. Laat een relatiegeschenk daarom uw uitstraling benadrukken."



Stem het geschenk af op doel en gelegenheid

Volgens Van der Weerd is het daarnaast belangrijk het relatiegeschenk te laten passen bij de gelegenheid en doelgroep, en het doel. "Wilt u een effectief relatiegeschenk om uit te delen op een beurs of evenement? Waarschijnlijk richt u zich hiermee meer op nieuwe klanten, en dan wordt vaak gekozen voor een wat goedkoper geschenk. Kies een praktisch item dat vaak gebruikt wordt, en laat dit bedrukken met het logo of de naam van uw onderneming. Zo worden ze er nog vaak aan herinnerd." Hij vult aan dat bij bestaande klanten meestal voor een ander soort relatiegeschenk wordt gekozen. "Het wordt meer gezien als presentje voor het fijne zaken doen het afgelopen jaar. Hierbij wordt eerder voor een luxer artikel gekozen."



Kies aparte relatiegeschenken voor verschillende klantgroepen

Van der Weerd gaat hier nog verder op in. "Een relatiegeschenk staat symbool voor de verbintenis met de ontvangende partij. Zorg er daarom voor dat het gepast is voor de relatie die u hebt met een bestaande relatie zoals een leverancier of klant. Voor bijvoorbeeld de top tien grootste of belangrijkste klanten kunt u kiezen voor een wat duurder cadeau. Een klant die u maandelijks een paar tientjes factureert kan dan toe met een wat kleiner cadeau. Zo voelen de belangrijkste klanten zich niet tekort gedaan, en ontvangen minder belangrijke klanten niet een verhoudingsgewijs duur relatiegeschenk dat de indruk wekt de relatie om te willen kopen.



Denk na over de boodschap die u over wilt brengen

Relatiegeschenken zijn er in vele soorten en maten. Maar wat maakt een relatiegeschenk effectief? Van der Weerd: "Wilt u de samenwerking tussen uw onderneming en de andere partij symboliseren door een praktisch of decoratief relatiegeschenk? Of speelt duurzaamheid een belangrijke rol binnen uw onderneming en wilt u dit benadrukken? "Hij vervolgt dat de boodschap ook goed moet passen bij uw doelgroep. "Jongeren waarderen bijvoorbeeld andere zaken dan volwassenen, en mannen andere dingen dan vrouwen."



Kies tussen een functioneel en origineel relatiegeschenk

Praktische artikelnr zijn onveranderd populair. Van der Weerd: "Deze zijn vaak nodig en worden daarom goed gewaardeerd. De naam of het logo van uw onderneming is vaak zichtbaar, maar u kunt zich wel afvragen hoe effectief dat dan is. Afhankelijk van de uitstraling van uw onderneming, de doelgroep en de gelegenheid kunt u ook kiezen voor een origineel cadeau Door een hoge mate van originaliteit onderscheidt u zich meer van de rest van de relatiegeschenken en ondernemingen. Door de getoonde creativiteit is de ontvanger meer verrast, waardoor hij of zij zich u langer en beter herinnert."