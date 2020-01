Wat is de rol van platforms voor de economie? Platforms laten markten efficiënter werken en dit heeft positieve gevolgen voor de welvaart in Nederland. Dat blijkt uit een quickscan van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het Platformcollectief: een nieuw collectief bestaande uit acht platformpartijen. Het onderzoek is vandaag overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat).



Het rapport is het eerste grootschalige overzicht van bestaande onderzoeken naar de rol en toegevoegde waarde van platforms in Nederland. De onderzoekers hebben onderscheid gemaakt tussen de economische en maatschappelijke impact van platforms. Er is wetenschappelijke consensus dat platforms positieve economische effecten hebben. Uit meerdere onderzoeken blijkt ook dat consumenten specifieke platforms waarderen en bereid zijn te betalen voor producten en diensten. De beschikbare onderzoeken naar het effect van platforms op mededinging en de arbeidsmarkt in Nederland benoemen verschillende risico’s, maar ontkrachten in het algemeen de veronderstelde negatieve impact.

Op het vlak van een negatieve impact van platforms op maatschappelijke waarden ontbreekt kwantitatief onderzoek. Bestaand onderzoek is bovendien vooral signalerend van aard. Een uitzondering hierop is een studie naar filterbubbels in Nederland van vorig jaar. Daaruit blijkt juist dat dit fenomeen in Nederland nauwelijks een probleem is.



Startpunt voor dialoog over platformeconomie

De overhandiging van het rapport aan staatssecretaris Keijzer is het startpunt van een bredere dialoog over de rol van platforms in de Nederlandse economie en maatschappij. "We wilden met het nieuwe Platformcollectief eerst een goed overzicht bieden van wat er bekend is over de rol van platforms, zodat we een goede basis hebben voor verdere dialoog," zegt Lotte de Bruijn, directeur van NLdigital en woordvoerder namens het collectief. "De komende tijd willen we ingaan op specifieke elementen van de platformeconomie, zoals de toekomst van werk en het gebruik van algoritmes en AI."