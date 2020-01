VCA-certificaat helpt u bij het verbeteren van de veiligheid Veiligheid op het werk vraagt om meer aandacht. In Nederland gebeuren volgens het RIVM jaarlijks 200.000 werkgerelateerde ongevallen. Hierbij is er bij 23.000 mensen sprake van blijvend letsel, of moeten ze naar het ziekenhuis. Gemiddeld zijn er per jaar zelfs 60 dodelijke slachtoffers. Medewerkers in sectoren met een hoog risico zouden zich bewuster moeten zijn van gezond en veilig werken.



Renée van Geel van VCA Cursus legt uit hoe een VCA-certificaat daaraan kan bijdragen.



Wat is de VCA?

Van Geel legt allereerst meer uit over het ontstaan en in de inhoud van VCA. "VCA is de afkorting voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Ondernemers kunnen hiermee aantonen dat ze tijdens de uitvoering van werkzaamheden oog hebben voor veiligheid, gezondheid en milieu. Het wordt steeds vaker wordt gebruikt als selectiecriterium bij aanbestedingen en offertetrajecten.

Hij vervolgt: "De VCA is ontstaan in de Nederlandse petrochemische en offshore-industrie. Daar wilde men de veiligheid en het veiligheidsbewustzijn vergroten, en het aantal arbeidsgerelateerde ongevallen terugdringen. Intussen wordt de VCA ook veel toegepast in de bouw, de installatiebranche, en bij hoveniers- en schoonmaakbedrijven. Het kan medewerkers in allerlei functies van pas komen, zoals bij werkzaamheden op bouwplaatsen en inspecties, werken op hoogte, transport en werken met machines."



Welke VCA-certificaten zijn er?

Vervolgens licht Van Geel toe welke VCA-certificaten er te behalen zijn. "Allereerst is er het VCA-bedrijfscertificaat. Hiermee toont u aan dat uw onderneming werkt met een VGM beheersysteem dat voldoet aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Daarnaast zijn er ook VCA-certificaten voor individuele medewerkers. Voor mensen in bouw-, industrie- of installatiesector is er bijvoorbeeld het VCA Basis-certificaat . Zij bewijzen met een VCA-diploma dat ze beschikken over basiskennis als het gaat om veilig en gezond werken, met oog voor anderen en het milieu. ZZP’ers en meewerkend leidinggevenden hebben veel aan VCA VOL, VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. Hiermee toont u aan dat u rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en de medewerkers waaraan u leiding geeft, en veilig werkt. Voor intercedenten en leidinggevenden bij uitzend- en detacheringsbureaus is er tenslotte nog VIL-VCU."



Meer over het halen van een VCA-certifcaat

Wilt u als ondernemer een VCA-certificaat halen, of wilt u dat uw medewerkers in het bezit komen van een VCA-certificaat? Dan zijn er volgens Van Geel diverse opties. "Een VCA cursus kan klassikaal gevolgd worden, of door middel van zelfstudie. Erg handig is dat er tegenwoordig ook online VCA e-learnings zijn. Cursisten kunnen deze op een computer, tablet of smartphone volgens waar en wanneer ze maar willen. De cursus wordt afgesloten met een examen. Een VCA-certificaat wordt alleen verkregen wanneer het examen succesvol is afgelegd. De kans hierop wordt vergroot door het doen van een VCA-oefenexamen."