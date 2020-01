Een relatiegeschenk wordt altijd op prijs gesteld Hoewel december bekend staat als ‘de donkere maand’ wordt deze ook geassocieerd met feesten en cadeaus. Niet alleen privé, maar ook zakelijk. De feestdagen in december worden dan ook vaak gebruikt om medewerkers van uw onderneming te belonen voor hun inzet en om zakelijke relaties uw waardering te tonen. Maar dit kan natuurlijk gedurende het gehele jaar. Of het nu om een leverancier of klanten gaat, een relatiegeschenk wordt altijd op prijs gesteld.



Maar wat moet u nu geven? Djimmer van der Weerd van Green Premium bespreekt de belangrijkste trends op het gebied van relatiegeschenken van 2020: duurzame cadeaus.



Duurzaamheid steeds belangrijker binnen ondernemingen

Ondernemingen kunnen anno 2020 niet meer om duurzaamheid heen. Van der Weerd: "Bij veel bedrijfsprocessen wordt tegenwoordig niet alleen meer gekeken naar onder andere kosten en opbrengsten, maar speelt ook de duurzaamheid een rol. Binnen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vormt de invloed van uw onderneming op milieu en klimaat een belangrijk onderdeel. Bijvoorbeeld als het gaat om de fabricage en het vervoer van de producten die uw onderneming verkoopt, uw bedrijfspand en het vervoer van u en uw medewerkers."



Toetsen op duurzaamheid

Van der Weerd vervolgt: "In het verleden werd nog wel eens op een gemakkelijke manier geprobeerd een groen imago te creëren. Zakelijke partners en klanten trappen hier nu niet meer zo snel in. Gelukkig zijn er dan ook steeds meer ondernemers die duurzaamheid een vast onderdeel binnen de onderneming hebben gegeven. Bij alle beslissingen worden deze hier ook op getoetst. Zo ook bij de keuze voor relatiegeschenken. Enkele jaren geleden waren deze nog maar mondjesmaat te vinden, terwijl het nu in 2020 echt als belangrijkste trend kan worden gezien."



Voorbeelden van duurzame relatiegeschenken

Volgens Van der Weerd zijn er echter wel uiteenlopende visies als het gaat om wat nu precies duurzaam is. "De een noemt een product van karton of bamboe duurzaam, terwijl dit voor ander meer gaat om producten van gerecyclede materialen of geproduceerd in bijvoorbeeld Europa of zelfs Nederland. De populairste relatiegeschenken in 2020 zijn duurzame mokken en bidons, herbruikbare boterhamzakjes en potloden die aan het eind van hun levensduur in de grond ontkiemen tot groente of kruid."

Hij geeft nog een tip als u nu alvast relatiegeschenken voor uw zakelijke relaties wilt uitzoeken. "Om uw onderneming onder de aandacht te houden bij partners of klanten is het gebruikelijk relatiegeschenken te bedrukken met het logo of de naam van uw onderneming. Wilt u in 2020 op korte termijn relatiegeschenken uitdelen, dan is het belangrijk dit op tijd te bestellen. Het bedrukken kost namelijk tijd, en ook worden er om verspilling van producten tegen te gaan niet altijd grote voorraden aangehouden van alle producten."



Letten op certificaten van relatiegeschenken

Van der Weerd wil tot slot nog benoemen dat het belangrijk is te letten op certificering van duurzame relatiegeschenken. "Aangezien ‘duurzaam’ geen beschermde naam is, kan het zomaar gebruikt worden door iedereen. Wilt u een echt duurzaam relatiegeschenk, let er dan op dat deze de juiste certificaten heeft. Zo weet u dat er controles zijn uitgevoerd op verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld als het gaat om milieueisen, materialen, kwaliteit en product omstandigheden. Veelvoorkomende certificaten zijn bijvoorbeeld FSC, Fairtrade en Cradle to Cradle."