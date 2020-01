Zorg dat uw bedrijfsnaam makkelijk en onderscheidend is Wilt u als ondernemer gaan starten? Er zijn veel zaken om aan te denken. Bijvoorbeeld welke producten of diensten u aan gaat bieden, en hoe u deze aan gaat bieden en verkopen. Dat u een boekhouding op moet gaan zetten. En bedenken hoe u klanten gaat werven. Veel startende ondernemers onderschatten daarbij het belang van het bedenken van een sterke bedrijfsnaam. Dit is echter een essentieel onderdeel van uw onderneming.



Patrick Stooker van Brandio.nl vertelt meer over de voordelen van goede bedrijfsnaam.



Onderscheidend zijn ten opzichte van concurrentie

Volgens Stooker is een pakkende bedrijfsnaam niet zomaar in een handomdraai bedacht. "Er zijn een aantal regels waarmee rekening gehouden moet worden. Bijvoorbeeld dat deze concurrerend zijn. Door een goede bedrijfsnaam onderscheidt u zich van de concurrentie in uw branche. De kans dat klanten bij uw concurrenten terechtkomen wordt op deze manier kleiner."



Klanten moeten de bedrijfsnaam kunnen onthouden

Daarnaast is het volgens Stooker belangrijk om simpel te denken. "Zo is het bijvoorbeeld onder andere belangrijk dat een bedrijfsnaam kort maar krachtig is. Een paar letters kunnen al voldoende zijn. Dit vergroot de kans dat klanten de naam zowel actief als passief herinneren."

Of een bedrijfsnaam simpel is, hangt volgens hem ook af van de spelling. "Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat bedrijfsnamen fonetisch gespeld zijn. Dit is gemakkelijk in de spreektaal, maar bij marketing is het vervolgens nodig de bedrijfsnaam te spellen. Dit maakt een bedrijfsnaam minder sterk."

Een andere valkuil is volgens hem een té grappige bedrijfsnaam te willen kiezen op om te vallen. "Houd hierbij in gedachten dat de onderneming wel opvalt, maar dat niet iedereen uw humor zal kunnen waarderen."



Kiezen voor een beschrijvende bedrijfsnaam?

In het verleden werd volgens Stooker vaak gebruik gemaakt van beschrijvende bedrijfsnamen. Nu de nadruk steeds meer ligt op online marketing zijn deze ook weer erg populair vanwege de voordelen die ze zouden hebben voor SEO. "Er werd aangenomen dat praktische namen spreken voor de onderneming en het doel weergeven. Wilt u echt opvallen? Dan kunt u juist beter een onverwachtse naam kiezen die geen directe link heeft met uw producten of diensten. Doordat klanten erover gaan nadenken, wordt de kans dat ze de naam onthouden groter. Bedenk ook dat SEO heel wat meer inhoudt dan alleen uw bedrijfsnaam."



Klanten enthousiast maken

Tot slot benoemt Stooker dat het belangrijk is dat een bedrijfsnaam enthousiast is. "Bij marketing wordt veel ingespeeld op het onderbewustzijn van klanten. Een belangrijke regel hierbij is dat wanneer u mensen een positief en enthousiast gevoel geeft, ze sneller en meer producten of diensten zullen afnemen."