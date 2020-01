Een op 57 Friezen heeft een auto van 30 jaar of ouder Op 1 januari 2020 stonden telde ons land 204.642 personenauto’s van 30 jaar of ouder en dat is een stijging van 2,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee steeg het aantal klassieke auto’s relatief harder dan het totale wagenpark, zo blijkt uit cijfers van BOVAG aan de vooravond van oldtimerbeurs Interclassics in Maastricht.



Het totale aantal personenauto’s in Nederland nam afgelopen jaar met 1,7 procent toe tot bijna negen miljoen. In 2019 werden 4.785 voertuigen van 30 jaar of ouder vanuit het buitenland ingevoerd, oftewel bijna twee procent meer dan in 2018. Tegelijkertijd nam de export van oldtimers aanzienlijk af, met ruim negen procent ten opzichte van een jaar eerder, tot 7.471 stuks. Het jaar ervoor steeg de oldtimerimport al met ruim vier procent en daalde de export bijna zeventien procent. Ruim een kwart van alle klassieke auto’s in Nederland betreft een Volkswagen (vijftienprocent) of Mercedes (elf procent). De toename in 2019 was echter het grootst voor wat betreft klassieke Peugeots en BMW’s, met een plus van respectievelijk 7,5 en ruim zes procent. Het aantal klassieke Porsches, Renaults en Chevrolets in Nederland steeg afgelopen jaar met ruim vier procent, terwijl de aantallen MG’s en Opels afnamen. Ruim 84 procent van de auto’s van 30 jaar en ouder is een benzinevariant, 9 procent rijdt op LPG en 6,5 procent is een diesel. Dit in tegenstelling tot de zestien procent aandeel van diesels in het totale Nederlandse wagenpark.



Friezen aan kop

De meeste oldtimers staan geregistreerd in Noord-Brabant: bijna 34.000 stuks, oftewel 16,6 procent van het totaal. Zuid-Holland telt er bijna 31.000 (15,1 procent), Gelderland ruim 29.000 (14,3 procent) en Noord-Holland bijna 28.000 (13,6 procent). Nummer vijf is Limburg met ruim 17.000 klassieke auto’s (8,5 procent). Per hoofd van de bevolking telt Friesland echter de meeste oldtimers: een op 57 Friezen heeft een auto van 30 jaar of ouder, gevolgd door de Drenten en Limburgers met een op 64. In Zuid-Holland is dat een op 119, in Noord-Holland een op 102 en in Flevoland zelfs een op 145.



De meest geregistreerde merken van auto’s van 30 jaar of ouder in Nederland (d.d. 1-1-2020):

1. Volkswagen met 30.172 stuks: 1,3 procent meer dan op 1-1-2019

2. Mercedes: 23.152 (+0,5 procent)

3. Citroën: 16.403 (+1,9 procent)

4. Volvo: 10.994 (+1,9 procent)

5. Ford: 10.467 (+2,4 procent)

6. Opel: 7.925 (-0,6 procent)

7. Fiat: 7.256 (+3,3 procent)

8. MG: 7.188 (-2,1 procent)

9. BMW: 7.004 (+6,1 procent)

10. Chevrolet: 6.664 (+4,0 procent)

11. Porsche: 5.896 (+4,3 procent)

12. Peugeot: 4.742 (+7,5 procent)

13. Alfa Romeo: 4.479 (+2,9 procent)

14. Jaguar: 3.645 (+0,8 procent)

15. Renault: 3.466 (+4,6 procent)



Bezit van auto’s van 30 of ouder per provincie (d.d. 1-1-2020):

1. Noord-Brabant met 33.950 stuks (16,6 procent van Nederland, 1 op 75 inwoners)

2. Zuid-Holland: 30.941 (15,1 procent, 1 op 119)

3. Gelderland: 29.195 (14,3 procent, 1 op 71)

4. Noord-Holland: 27.920 (13,6 procent, 1 op 102)

5. Limburg: 17.341 (8,5 procent, 1 op 64)

6. Overijssel: 15.885 (7,8 procent, 1 op 73)

7. Utrecht: 14.031 (6,9 procent, 1 op 96)

8. Friesland: 11.283 (5,5 procent, 1 op 57)

9. Groningen: 7.992 (3,9 procent, 1 op 74)

10. Drenthe: 7.665 (3,8 procent, 1 op 64)

11. Zeeland: 5.499 (2,7 procent, 1 op 70)

12. Flevoland: 2,862 (1,4 procent, 1 op 145)