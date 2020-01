Een derde vindt dat ze te veel geld uitgeeft aan online advertenties Maar liefst 76 procent van de Nederlandse ondernemers denkt dat online marketingbureaus en SEO-bureaus te veel kosten voor wat ze opleveren. Dit blijkt uit een onderzoek van Mediatic onder 376 ondernemers met meer dan tien mensen in dienst, uitgevoerd door Sherloq. 35 procent van de ondervraagden vindt dat ze te veel geld uitgeven aan online advertenties, terwijl deze de organisatie niet genoeg opleveren.



"De digitale industrie is één van de grootste groeisectoren in Nederland. Zo steeg de omzet in 2018 met ruim 17 procent ten opzichte van het voorgaande jaar," aldus Dennis Mensink, oprichter van contentmarketing- en PR-bureau Mediatic. "Online marketingbureaus schieten als paddenstoelen uit de grond. En dat heeft een keerzijde: er komen ook steeds meer ‘online cowboys’ bij die meer beloven dan ze kunnen waarmaken. Dit geeft de industrie een slechte naam en dat is jammer, want een goed bureau kan uw organisatie zeker naar een hoger niveau tillen."



Niet zichtbaar

Ondernemers lijken zich wel te beseffen dat een sterke online aanwezigheid belangrijk is. Bijna de helft van hen (45 procent) vindt echter dat de eigen online zichtbaarheid te wensen over laat. Mensink: "Als organisatie kan u natuurlijk flink investeren in social media advertising en Google Ads, maar u ziet vaak dat zonder de juiste kennis en kunde dit soort advertenties niet veel opleveren op de lange termijn. Vaak hebt u hier toch de expertise voor nodig van internetbureaus."

Stephan de Graaf, oprichter en directeur van Pixelfarm, ziet een verschil in wat online marketingbureaus belangrijk vinden en wat voor ondernemers van belang is: "Clicks, CTR’s, funnels en conversatieratio’s zijn populaire woorden binnen de muren van een online marketingbureau. Voor ondernemers klinkt dit al snel als onduidelijke jargon en zij zijn hier dan ook vaak niet in geïnteresseerd. Het is belangrijk om vooraf duidelijke verwachtingen uit te spreken die voor beide partijen helder zijn."



Goed verhaal

Voor een goede online strategie heeft een bedrijf een sterke propositie met een duidelijk verhaal nodig. Het lijkt erop dat de meeste ondernemers denken dat dit wel in orde is bij hun organisatie. Ruim negen op de tien van hen vinden namelijk dat hun bedrijf een goed verhaal heeft. "Voor eigenlijk alle bedrijfsstrategieën, of dat nou online of offline is, is een heldere boodschap essentieel. U hebt een verhaal nodig dat blijft hangen waar mensen zich mee kunnen identificeren," zegt Mensink. "Dat verhaal omzetten in een goede online marketing strategie is echter een kunst waarbij de hulp van online specialisten zeker uitkomst kan bieden." De Graaf vult aan met een tip: "Vraag als ondernemer altijd om een prognose om de doelstellingen scherp te krijgen. Zonder duidelijke doelstellingen en KPI’s is het lastig te bepalen of iets een succes is of niet."