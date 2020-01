Acht procent vertrouwt bank-app niet Bijna 92 procent van de ondervraagde zzp’ers gebruikt een bank-app. Van de ondervraagden die geen bank-app gebruiken zegt een op de zes respondenten dat ze een bank-app niet vertrouwen. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer in samenwerking met Knab onder 995 zzp’ers.



De pinpas is al helemaal ingeburgerd bij de respondenten. Maar liefst 98 procent gebruikt een pinpas. De overige twee procent betaalt nog met contant geld.



Redenen om bank-app te gebruiken

Het grootste deel van de respondenten gebuikt de bank-app om betalingen mee te doen (78 procent). Daarnaast wordt de bank-app ook veel gebruikt om inzicht te krijgen in de financiële situatie (70 procent). Bijna 38 procent gebruikt de bank-app omdat daarmee ook QR-codes kunnen worden gescand. Slechts 3 procent gebruikt een bank-app om beleggingen mee te doen.



Waarom wordt de bank-app niet gebruikt

Van de 995 respondenten geeft iets meer dan acht procent aan geen gebruik te maken van een bank-app. Als voornaamste reden hiervoor wordt gegeven dat men liever bankzaken regelt via de laptop of pc, dit betreft 65 procent van de respondenten die geen bank-app gebruiken. Achttien procent geeft aan dat ze de bank-app niet vertrouwen. Precies hetzelfde percentage zegt het nut niet in te zien van het gebruik van een bank-app.



Over het onderzoek

De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 995 zzp’ers in Nederland en zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de bijna 1,2 miljoen zzp’ers die Nederland kent (KvK, april 2019).

De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een infographic. (Download PNG)