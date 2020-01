Helft ondernemers weet niet hoe digitalisering in te zetten Maar liefst 62 procent van het Nederlandse MKB ziet meegaan in digitale ontwikkelingen als een vereiste voor de toekomstige groei van hun organisatie. Dit blijkt uit onderzoek van October onder 1.023 Nederlandse MKB-ondernemers, uitgevoerd door Panelwizard. Desondanks weet 49 procent van de ondervraagden niet precies hoe digitale ontwikkelingen kunnen worden ingezet om de onderneming te laten groeien.



De noodzaak om te digitaliseren wordt het sterkst gevoeld onder ondernemers in de informatie- en communicatiesector (83 procent) en zakelijke dienstverlening (78 procent). In de bouw en logistieke sector is deze urgentie met slechts 33 procent het laagst. "Het is goed te zien dat een groot deel van de Nederlandse ondernemers beseft dat digitalisering van cruciale invloed is op hun toekomstige groei," zegt Luuc Mannaerts, CEO October Nederland. "Digitalisering vereist een langetermijnvisie omdat de resultaten niet direct tastbaar zijn. Dat verklaart wellicht waarom de actie onder een deel van de ondernemers zo laag is."



Digitaliseringslag

Van alle ondervraagde ondernemers heeft maar liefst zestig procent in de afgelopen twee jaar geïnvesteerd in het (verder) digitaliseren van hun onderneming. Daarnaast verwacht ruim een derde (35 procent) van hen in 2020 hierin meer te investeren dan het afgelopen jaar. Mannaerts: "Deze cijfers laten zien dat een groot gedeelte van het Nederlandse MKB zich continu bezighoudt met digitalisering. Toch is er ook een groot deel (49 procent) dat niet precies weet hoe de digitale ontwikkelingen in te zetten. Digitale tools en systemen bepalen echter in toenemende mate het succes van een organisatie. Door handelingen en processen te versimpelen middels deze tools, kunnen ondernemers zich in de toekomst concentreren op dat waar ze goed in zijn; ondernemen."



Minimaal gebruik digitale tools

Ondanks dat zes op de tien ondervraagden digitalisering ziet als een cruciale voorwaarde voor toekomstige groei, gebruikt de helft nog geen enkele (22 procent) of slechts één digitale tool (25 procent). In de bouw- en logistieke sector is dit zelfs het geval bij driekwart van de ondernemers. Opvallend is het sterke verband tussen ondervraagden die op de hoogte zijn van de mogelijkheden waarop digitalisering kan bijdragen aan de groei van hun onderneming en het gebruik van digitale tools. Zo gebruikt 33 procent van de ondernemers die (nog) niet op de hoogte zijn van alle digitaliseringsmogelijkheden geen enkele digitale tool, tegenover slechts vijftien procent van de ondervraagden die dit wel weten.

Mannaerts: "Dat in de tijd van zoveel digitale ontwikkelingen nog steeds de helft geen- of slechts één digitale tool gebruikt, is een gemiste kans. Er lijkt een tweedeling te zijn tussen ondernemers die de urgentie van digitalisering erkennen, hierin investeren en groeien en ondernemers die niet goed weten waar te beginnen en daarom geen gebruik maken van alle mogelijkheden. Terwijl digitalisering binnen het bedrijf een continu proces is en zorgt voor concurrerend vermogen. Onze onderzoeksresultaten laten zien dat er veel winst te behalen valt. De grote uitdaging is om als ondernemer de tijd te nemen om te bepalen welke tools en mogelijkheden er zijn en welke in te zetten om groei te realiseren."