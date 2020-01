Creëer een veilige werkomgeving Volgens cijfers van de Inspectie SZW raakten in 2018 ruim 4.000 medewerkers gewond tijdens de uitvoering van hun werk. Een stijging van maar liefst 27 procent ten opzichte van 2014. Volgens de Inspectie SZW is deze stijging te wijten aan de groeiende economie. Hieraan is te zien dat een florerende economie ook negatieve kanten heeft. Er moet efficiënter en sneller gewerkt worden. Hierdoor ontstaan vaker onveilige situaties.



Elze van Baelen van VCA Nederland gaat dieper in op de arbeidsongevallen, en vertelt meer over het creëren van een veiligere werkomgeving.



Risicogroepen

Van Baelen benoemt als eerste welke risicogroepen er zijn als het gaat om arbeidsongevallen. "In 2018 zijn er 71 dodelijke ongevallen geregistreerd. Hierbij ging het om 20 slachtoffers in de bouw. Maar ook in de industriële en logistieke sector waren veel slachtoffers naar verhouding." Ze vervolgt dat jongeren ook een risicogroep vormen. "Jongere medewerkers tussen de 15 en 24 jaar zijn volgens de cijfers vaker betrokken bij arbeidsongevallen dan oudere medewerkers." Daarnaast speelt ook de grootte van de onderneming mee. "Bij kleine ondernemingen met minder dan tien mensen personeel komen ongelukken op de werkvloer ook vaker voor."



Veiliger werken

Volgens Van Baelen is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor veiliger werken. "Dit geldt overigens niet alleen voor kleine, maar ook voor middelgrote en grotere onderneming. Al meer dan 25 jaar geleden is de VCA in de leven geroepen, de zogeheten Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Deze standaard voor veilig, gezond en duurzaam werken wordt steeds meer toegepast. Tegenwoordig is een VCA-certificaat soms zelfs verplicht gesteld door opdrachtgevers." Ze legt uit wat de VCA inhoudt: "Het helpt werknemers in sectoren met verhoogde veiligheidsrisico’s bewuster te maken van de risico’s die ze lopen en hen zo in staat te stellen om veiliger en gezonder te werken Bij deze sectoren kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de bouw, hoveniersbranche, schoonmaakbranche, chemische industrie en elektrotechniek ."



Diverse soorten VCA-certificaten

Van Baelen vertelt meer over de verschillende soorten VCA-certificaten. "Zowel individuele medewerkers als ondernemingen kunnen zich laten certificeren volgens de VCA. Met een VCA-bedrijfscertificaat tonen ondernemingen aan dat veiligheid, gezondheid en milieu zijn geborgd in de dagelijkse werkzaamheden. Medewerkers tonen door middel van een VCA-persoonscertificering dat ze beschikken over basiskennis op het gebied van veiligheid en milieu."

Ze vervolgt dat er die typen VCA-persoonscertificering zijn. "Voor medewerkers bij onderneming met met verhoogde veiligheidsrisico’s die willen aantonen dat ze weten hoe ze moeten werken met oog voor veiligheid, gezondheid en het milieu, is er VCA Basis. Voor ZZP’ers en meewerkend leidinggevenden is er VCA VOL, VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. Speciaal voor managers bij uitzendbureaus en intercedenten is er tot slot VIL-VCU, Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden – Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus."



Hoe hard of snel er ook gewerkt moet worden, veiligheid gaat voor alles!