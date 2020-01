Doe ook btw-aangifte als u geen omzet heeft gedraaid Voor het einde van deze maand moeten de meeste ondernemers hun btw-aangifte weer opsturen naar de Belastingdienst. De eerste aangifte van 2020 - over het laatste kwartaal van 2019 - vraagt net even wat extra aandacht dan normaal. Door u goed in te lezen, voorkomt u stevige boetes. Knab gaat in dit artikel nader in op de belangrijkste aandachtspunten.



De btw-aangifte is mensenwerk dus sluipt er nog wel eens een fout in. Dure fouten, want de Belastingdienst kan flinke boetes uitdelen. Bent u bijvoorbeeld een startende ondernemer en heeft u in het laatste kwartaal van 2019 weinig of zelfs geen omzet gedraaid? Dan moet u toch uw btw-aangifte doen. Doet u dit niet, dan krijgt u een boete. Bovendien gaat de Belastingdienst uw omzet schatten. Dat kan zomaar betekenen dat u - onterecht - een paar duizend euro moet afdragen.



Nieuw in 2020: Verschil btw-identificatienummer en omzetbelastingnummer

Heeft u een eenmanszaak? Dan gebruikte u tot dit jaar hetzelfde btw-nummer richting uw klanten en de Belastingdienst. Dat is per 1 januari 2020 veranderd. Alle ondernemers met een eenmanszaak hebben in de afgelopen maanden een nieuw btw-identificatienummer (btw-id) gekregen. Dat nummer gebruikt u vanaf nu in de communicatie naar uw klanten, bijvoorbeeld op uw website of uw facturen. Uw ‘oude’ btw-nummer heet vanaf nu het omzetbelastingnummer. Deze gebruikt u alleen nog in correspondentie met de Belastingdienst.



Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) geldt nog niet voor deze aangifte

Bent u aangemeld voor de nieuwe kleineondernemersregeling? Dan bent u over 2020 vrijgesteld voor de btw. Alle ondernemers met een (verwachte) jaaromzet onder de € 20.000 kunnen zich aanmelden voor deze nieuwe regeling. Besef wel dat u in januari nog btw-aangifte doet over het laatste kwartaal - of de laatste maand - van 2019. Als u vorig jaar wél btw-plichtig was, moet u deze maand dus nog gewoon uw btw-aangifte doen.

Boetes voor het te laat aangeven en afdragen van btw zijn duur en onnodig. Voorkom ze door nu alvast de deadlines voor het hele jaar in de agenda te zetten.