Prijsstijging van zes procent in Nederland ten opzichte van 2018 De automotive branche is volop in ontwikkeling en ook occasions blijven populair. Uit de Europese data van AutoScout24 blijkt dat de gemiddelde occasionprijs in 2019 met gemiddeld 886 euro is gestegen ten opzichte van 2018. Hieronder staan de gemiddelde prijzen van de zeven Europese landen in 2019 en 2018.





Land 2019 2018 Procentuele stijging België €16.855 €15.455 + 9.06 procent Duitsland €18.377 €17.951 + 2.37 procent Frankrijk €22.995 €21.744 + 5.75 procent Italië €14.446 €13.996 + 3.22 procent Nederland €15.654 €14.724 + 6.32 procent Oostenrijk €18.126 €16.767 + 8.11 procent Spanje €17.586 €17.197 + 2.26 procent Rachel Gómez y Maseland, Country Manager van AutoScout24 in Nederland, licht toe: "De vraag naar occasions is hoger dan ooit, waardoor de prijzen opnieuw gestegen zijn. VWE meldde zelfs dat de occasionverkopen afgelopen jaar naar een recordhoogte zijn gestegen. In 2018 zagen we op AutoScout24.nl een prijsstijging van zeven procent, afgelopen jaar was dat ruim zes procent. Wat opvalt is dat de gemiddelde prijs van een tweedehandsauto in België en Oostenrijk het sterkst toegenomen is, maar dat de gemiddelde occasionprijs in deze landen niet het hoogste is. Gemiddeld wordt er in Frankrijk en Duitsland het meeste geld gevraagd voor een tweedehandsauto."



Relatief nieuwe auto duurste in Nederland

In vergelijking met andere Europese landen* kost een relatief nieuwe auto (nul-een jaar oud) het meest in Nederland, namelijk 35.193 euro, terwijl deze in Spanje gemiddeld 28.630 euro kost. Daarentegen staat een oldtimer (ouder dan dertig jaar) in Nederland juist aanzienlijk voor minder geld te koop (gemiddeld 15.784) dan in Frankrijk, waar gemiddeld 34.503 euro voor een klassieke auto wordt gevraagd. Wie op zoek is naar een youngtimer (twintig-30 jaar oud) kan het beste zijn slag slaan in Nederland, want daar ligt de gemiddelde verkoopprijs het laagst met 5.910 euro.



Gemiddelde prijs per leeftijd

Dit is de gemiddelde occasionprijs per leeftijdssegment in de zeven Europese landen in 2019:

België Duitsland Frankrijk Italië Nederland Oostenrijk Spanje 0-1 jaar €31.104 €28.721 €29.217 €30.247 €35.193 €31.693 €28.630 1-3 jaar €25.626 €26.849 €24.420 €22.700 €26.227 €29.859 €23.398 3-5 jaar €18.763 €19.884 €20.258 €17.719 €18.832 €20.042 €18.558 5-10 jaar €11.958 €13.380 €15.724 €11.056 €12.284 €14.048 €14.322 10-20 jaar €5.954 €6.092 €10.718 €5.613 €5.678 €6.535 €8.073 Youngtimer

(20-30 jaar) €11.545 €7.212 €20.504 €9.766 €5.910 €6.578 €10.157 Oldtimer

(+30 jaar) €28.146 €24.330 €34.503 €17.132 €15.784 €20.428 €21.024