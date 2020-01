Aanmeldperiode tweede kwartaal gestart Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) van kracht. Ruim 130.000 ondernemers hebben zich voor deze nieuwe regeling aangemeld. Ondernemers, organisaties en verenigingen met een jaaromzet tot € 20.000 die nog geen keuze maakten, kunnen zich nog steeds aanmelden.



Van de 130.000 aangemelde ondernemers zijn 108.000 direct vanaf 1 januari vrijgesteld van de btw en de btw-aangifte. Zij hebben zich hier vorig jaar tijdig voor aangemeld. De overige 22.000 ondernemers maken gebruik van de KOR vanaf 1 april - de eerstvolgende btw-aangifteperiode.

Marcel Pieters, plaatsvervangend directeur MKB van de Belastingdienst, licht toe: "Op 1 januari is de nieuwe KOR ingegaan. De oude KOR en korting op de btw is daarmee vervallen. Anders dan bij de oude KOR moeten ondernemers bij de nieuwe KOR vooraf kiezen of ze gebruik willen maken van de regeling. Zodra ze zich met het aanmeldformulier hebben aangemeld en voldoen aan de voorwaarden, gaat de nieuwe KOR in vanaf het volgende btw-aangiftetijdvak. De aanmelding geldt voor tenminste drie jaar, tenzij de omzet boven de € 20.000,- per jaar komt."



Tijdig aanmelden

Het is belangrijk dat ondernemers letten op de aanmeldtermijn voor de KOR en zich vier weken voor het eerstvolgende btw-aangiftetijdvak aanmelden. Ondernemers die per 1 april gebruik willen maken van de KOR dienen zich dus 29 februari aangemeld te hebben bij de Belastingdienst.

Ondernemers die kiezen voor de KOR en voldoen aan de voorwaarden berekenen geen btw aan klanten, trekken geen btw af op investeringen en zijn niet meer verplicht om facturen voor de btw te versturen. Ook doen zij geen btw-aangifte. Dat vermindert administratieve verplichtingen.

"Of de KOR interessant is, is voor iedere ondernemer anders," vervolgt Marcel Pieters. "Als een ondernemer bijvoorbeeld jaarlijks btw moet betalen, is deelname wellicht interessant. Gaat een ondernemer de komende tijd veel investeringen doen, dan kan dat juist reden zijn om zich nu niet aan te melden voor de regeling."



Ga voor meer informatie en het aanmeldformulier naar www.belastingdienst.nl/kor of bekijk deze animatie waarin de belangrijkste vragen worden behandeld om een keuze te maken.