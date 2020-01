Binnen 5 jaar ligt de focus op het werven van (betere) klanten Gevraagd naar de grootste zakelijke uitdagingen voor het jaar 2020 laten de antwoorden van zzp’ers een duidelijke top drie zien. De grootste uitdaging, meer dan een kwart van de respondenten (26 procent) gaf dit antwoord, is het in balans brengen van de werk-privésituatie. De vraag wat de grootste zakelijke uitdagingen over vijf jaar zijn brachten enkele opvallende verschuivingen in de antwoorden. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 613 zzp’ers in samenwerking met Appwiki.



De top drie van de grootste uitdagingen voor het jaar 2020 bestaat uit; het werk en de privésituatie in balans brengen (26 procent), klanten werven (21 procent) en omzet verhogen (21 procent). Andere antwoorden als naamsbekendheid vergroten (tien procent) kennis verwerven (zes procent) en het zakelijke netwerk uitbreiden werden in veel mindere mate benoemd.



De toekomst

Bij de vraag wat de grootste zakelijke uitdagingen de komende vijf jaar zijn liggen de antwoorden anders dan voor alleen het jaar 2020. De top drie blijft weliswaar gelijk, maar er vindt wel een verschuiving plaats. Meer en betere klanten werven komt met 27 procent als grootste zakelijke uitdaging uit de bus, gevolgd door het verbeteren van de werk-privébalans en het verhogen van de omzet (negentien procent). Opvallende stijger bij deze vraag is het uitbreiden van het zakelijke netwerk. Voor het jaar 2020 is dit voor vier procent de grootste uitdaging, maar voor de komende vijf jaar voor tien procent van de ondervraagde zzp’ers.



Uitdagingen overwinnen

In het onderzoek is de zzp’ers gevraagd of het hebben van meer kennis, meer geld of meer tijd voor het bedrijf bij zou kunnen dragen aan een oplossing voor de zakelijke uitdagingen. De ondervraagde zzp’ers geven aan dat het hebben meer kennis zou kunnen helpen (72 procent). Ook het hebben van meer tijd zou volgens de ondervraagden goed zijn (69 procent). Een minderheid van de respondenten (47 procent) denkt dat het hebben van meer geld zou helpen om de uitdagingen aan te kunnen.



De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een infographic. (Download PNG)