Check uw voorlopige aanslag en voorkom verrassingen 379.000 zzp’ers ontvangen in januari de voorlopige aanslag 2020 van de Belastingdienst. De Belastingdienst adviseert zzp’ers te controleren of het bedrag dat gebaseerd is op de gegevens over 2019 nog steeds klopt. Vooral wanneer zzp’ers voorzien komend jaar aanzienlijk meer of minder te gaan verdienen of wanneer zij meer of minder aftrekposten hebben. Zo voorkomen zij dat zij bij de definitieve aanslag inkomstenbelasting en bijdrage Zorgverzekeringswet ineens veel moeten bijbetalen.



De Belastingdienst verstuurt elk jaar in december en januari de voorlopige aanslagen voor het nieuwe jaar. De voorlopige aanslag zorgt ervoor dat zzp’ers net als mensen in loondienst ook maandelijks belasting betalen over hun inkomsten. Zzp’ers doen dit zelf door de voorlopige aanslag te betalen.



Minder inkomsten? Mogelijk minder aftrekposten

Zzp’ers die in 2020 voorzien veel minder uren voor hun bedrijf te gaan maken dan in 2019, hebben mogelijk geen recht meer op bepaalde aftrekposten voor ondernemers. De Belastingdienst raadt deze zzp’ers aan hun voorlopige aanslag te controleren en indien nodig aan te passen, zodat zij bij de aangifte inkomstenbelasting niet in één keer een groot bedrag moeten bijbetalen.

Niet alleen een wisselend inkomen is van invloed op de voorlopige aanslag. Ook veranderingen in de persoonlijke situatie, zoals het kopen van een huis, het oversluiten van een hypotheek of een echtscheiding zijn van invloed. Bij veranderingen loont het om de voorlopige aanslag aan te passen en te controleren of er aanpassingen nodig zijn bij toeslagen.



Meer grip op de financiën

Uit onderzoek van Wijzer in Geldzaken (2018) blijkt dat vier op de tien zzp’ers bezorgd zijn over hun financiële situatie. Een goed overzicht van de inkomsten en uitgaven is daarom erg belangrijk. Met de voorlopige aanslag weten zzp’ers wat maandelijks aan inkomstenbelasting en bijdrage Zorgverzekeringwet betaald moet worden. Daarmee weten zij waar zij aan toe zijn en hebben zij beter zicht op hun financiële zaken.



Vier tips voor zzp’ers en de voorlopige aanslag:

1. Wie vooraf wil weten hoeveel belasting hij terugkrijgt na een wijziging kan het formulier invullen om een voorlopige aanslag aan te vragen. Dat levert een indicatie op van de gevolgen van de wijziging. Ondertekenen en versturen kan dan later.

2. Controleer de voorlopige aanslag direct na de btw-aangifte over het vierde kwartaal. Zo weten zzp’ers exact wat zij het afgelopen jaar aan omzet hebben gemaakt en of dit een grote invloed heeft op de inkomsten van komend jaar.

3. Zzp’ers die in 2020 flink wat minder uren gaan maken voor hun bedrijf, hebben alleen recht op zelfstandigenaftrek (€ 7.030 in 2020) als zij ten minste 1225 uur in hun bedrijf steken. Zonder zelfstandigenaftrek betalen zzp’ers in 2020 meer belasting.

4. De voorlopige aanslag kan op elk gewenst moment aangepast worden.



Wetswijzigingen alvast verwerkt

Naast veranderingen in de persoonlijke situatie, hebben ook wetswijzigingen uit het Belastingplan invloed op de hoogte van de voorlopige aanslag. De Belastingdienst heeft de meeste wetswijzigingen die van invloed zijn op het belastingbedrag alvast in de voorlopige aanslag verwerkt. Op de website van de Belastingdienst staat welke wetswijzigingen invloed hebben op de hoogte van de voorlopige aanslag.