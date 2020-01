Positieve cijfers stellen ondernemers voor nieuwe uitdagingen Dat het MKB de motor van de Nederlandse economie is, is een publiek geheim. Hoewel het kabinet ons nog weleens wil doen geloven dat multinationals of luchthaven Schiphol de BV Nederland draaiende houden, blijkt uit het jaarbericht ‘De Staat van het MKB’ van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap opnieuw het tegendeel. Het bruto binnenlands product (bbp) is in 2018 voor het vijfde jaar op rij gegroeid en het midden- en kleinbedrijf is goed voor maar liefst 71 procent van de werkgelegenheid en 62 procent van de toegevoegde waarde.



Bovendien groeit het MKB op alle fronten: er zijn meer bedrijven en die leveren meer werkgelegenheid, meer toegevoegde waarde en meer arbeidsproductiviteit.



Investeringen blijven achter

Ondanks deze goede resultaten zou het nog beter kunnen. Verschillende factoren hebben echter een remmende invloed hebben op het structurele groeivermogen van het midden- en kleinbedrijf. Zo nemen bijvoorbeeld de bedrijfsinvesteringen niet toe. Ten opzichte van crisisjaar 2011 is de investeringsquote zelfs met drie procent gedaald. Een belangrijke factor daarin is het structurele tekort aan personeel. Er zijn simpelweg te weinig gekwalificeerde medewerkers om al het werk te kunnen verrichten. Zo’n 55 procent van alle openstaande vacatures in Nederland zijn in het MKB en dat heeft zijn weerslag op de groei en investeringen.



Liquiditeit blijft bottleneck

Een andere remmende factor is liquiditeit. Nederlandse afnemers staan bekend om hun slechte betaalmoraal. In 2018 moesten ondernemers gemiddeld 46 dagen wachten tot hun facturen betaald werden. Tel daarbij op de hoge barrières die banken opwerpen voor ondernemers in het MKB om hun activiteiten en groei te financieren en het wordt duidelijk dat veel ondernemers klem zitten. Ze willen wel investeren, maar kunnen simpelweg niet. Voor dit soort ondernemers zou factoring een uitkomst kunnen zijn. Factoring is een alternatieve financieringsbron waarbij factoringbedrijven, zoals het pan-Europees opererende Factris, facturen van bedrijven direct uitbetalen. Zo kunnen ondernemers hun cashflow op gang houden en benodigde investeringen doen wanneer ze nodig zijn. En niet pas wanneer het de debiteur behaagt te betalen, of de bank het vaak maanden durende papierwerk heeft afgehandeld.