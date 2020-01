Zijn uw IT-processen al geoptimaliseerd? Er is tegenwoordig waarschijnlijk geen onderneming meer te vinden die geen enkele vorm van IT gebruikt. Het geeft geïnteresseerden in uw product of dienst de mogelijkheid contact op te nemen, maar u gebruikt het waarschijnlijk ook voor orderbeheer of facturatie. IT kan een onderneming op vele verschillende manieren ondersteunen. Het maakt het mogelijk om sneller, efficiënter en gemakkelijker werken. IT kan bijvoorbeeld uzelf of uw medewerkers sneller werk laten uitvoeren of de doorlooptijd verlagen.



Dit heeft een voordelig effect op veel zaken, zoals het tegengaan van verspilling, een hogere klanttevredenheid en uiteindelijk meer winst. Hebt u het idee dat de IT-processen binnen uw onderneming nog niet volledig geoptimaliseerd zijn? Bas Boonstoppel van H&R vertelt meer over de mogelijkheden.



De voordelen van geoptimaliseerde IT-processen

Boonstoppel benoemt allereerst de voordelen van IT-processen die geoptimaliseerd zijn. "U en uw eventuele medewerkers kunnen efficiënter werken. U voorkomt bijvoorbeeld dubbel werk, reduceert de kans op fouten, elimineert overbodige stappen en kunt stappen in de processen automatiseren om tijd te besparen. Daarnaast zorgt optimalisatie ervoor dat de werkzaamheden beter voldoen aan wet- en regelgeving, en is er meer duidelijkheid over welke data moet worden vastgelegd en wie waarvoor verantwoordelijk is." Hij vult aan dat dit alles positieve effecten heeft voor de onderneming: "U kunt uw klanten beter helpen, en het wordt gemakkelijker om te groeien en te verbeteren."



Waar te beginnen met IT-optimalisatie?

Boonstoppel ziet dat ondernemers het vaak lastig vinden te bedenken hoe de gebruikte IT-technologie geoptimaliseerd zou kunnen worden. "Daarom moet eerst het knelpunt helder beschreven worden. Vervolgens is het belangrijk in detail inzicht in het proces te krijgen. Zijn alle taken en werkzaamheden inzichtelijk en verlopen deze soepel? Door kritisch te kijken naar hoe werkzaamheden verlopen kan worden beoordeeld of huidige IT-processen aangepast moeten worden, of dat er bijvoorbeeld processen geautomatiseerd moeten worden die dat nu nog niet zijn."



Optimalisatie zien als een cyclus

Het optimaliseren van de IT-processen binnen een onderneming is geen eenmalige actie, maar kan beter gezien worden als een cyclische beweging. Boonstoppel: "De eerste stap bestaat uit het vaststellen van het precieze IT-vraagstuk, en de beste oplossing hiervoor. Deze heb ik hiervoor al uitvoeriger besproken. Vervolgens wordt er gekeken welke hard- en software hierbij past. De volgende stappen bestaan uit het leveren en installeren van de afgesproken producten. Tot slot is het ook belangrijk dat u ondersteuning krijgt tijdens het gebruik, en bij het beheer van de IT."