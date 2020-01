Wat voor gevoel krijgen mensen bij uw organisatie? Steam is ervan overtuigd dat employer branding zorgt voor succesvollere organisaties. In dit bericht delen Hans Kroonen en Jari Kloppenburg van Steam een aantal ontwikkelingen en trends die zij signaleren en waarvan zij verwachten dat ze in 2020 alleen maar groter zullen worden. Daar komen ze: de top vijf trends in Employer Branding in 2020.



1. Gelukkige mensen, gelukkige klanten

De aandacht voor een goede candidate experience groeit sterk. Daar waar de candidate experience voorheen vaak los stond van de dienstverlening of verkoop van een organisatie, proberen steeds meer organisaties deze te laten aansluiten op hun customer experience. Tenslotte moet u naast u klanten ook medewerkers tevreden houden. Kroonen licht toe: "Als u de candidate experience goed weet te borgen en passend weet te maken bij uw merk en klantbeleving, dan wordt het steeds makkelijker om kandidaten niet alleen te boeien en binden, maar om ze ook vast te houden en gelukkig te laten zijn binnen het bedrijf."



2. De werkgeverskant van uw organisatie is de meest menselijke kant

De primaire behoefte van organisaties ligt als het gaat om arbeidsmarktcommunicatie bijna altijd bij werving, maar het besef dat dit slechts een onderdeel is van het totale Employer Brand groeit gestaag. Het draait daarbij ook niet alleen om het Employer Brand maar om de gehele beleving van een merk. Veel organisaties komen daarbij tot het inzicht dat de werkgeverskant de meest menselijke kant is van hun organisatie. Kroonen motiveert: "Hoe u met mensen omgaat, waar u met elkaar aan werkt, het doel dat u nastreeft, dat zegt heel veel over wie u bent. Als u dat goed etaleert, kan het in uw voordeel werken. En Employer Branding kan zo ook een tool worden om dienstverlening of sales te verbeteren."



3. De verhouding mens versus digitaal bereikt een kantelpunt

Voorheen werd alles wat innovatief en digitaal was, als goed gezien. We zien steeds vaker organisaties die hiervan terugkomen: "Bij ons krijgt u geen chatbot maar een echt mens." Kloppenburg: "U moet niet bang zijn om digitalisering te gebruiken, juist in ons vakgebied kunnen digitale tools helpen met slimmere processen in de werving. Maar het is wel belangrijk dat u een goede verhouding creëert om het menselijke gevoel bij uw organisatie te behouden."



4. Alles uit de kast om op te vallen: podcasts, 3D audio en het prikkelen van zintuigen

Video speelt een niet meer weg te denken rol in Employer Branding. YouTube is de nieuwe tv geworden. En in audioland zijn podcasts zijn terug van weggeweest. En daarbij komen er steeds nieuwere en creatievere manieren om op te vallen als werkgeversmerk of om kandidaten uw organisatie te laten beleven. Kloppenburg geeft een aantal voorbeelden: "We zoeken andere manieren om opvallend te communiceren. Zo maakten we laatst een 3D audiotour voor een ziekenhuis zodat u alle geluiden en indrukken opvangt die in een ziekenhuis op u afkomen. Dit zal in 2020 alleen maar gaan groeien, andere zintuigen en emoties zullen worden aangesproken en touch technologie en AI zullen steeds vaker worden ingezet."



5. Belang van emotie bij de keuze van een baan groeit

Op het moment dat het gaat over banen kiezen, dan is dat een serieus iets en vaak gebaseerd op rationele keuzes. Het gevoel wat hoort bij een organisatie, wordt echter ook steeds belangrijker voor kandidaten. Kroonen licht dit toe: "Wat voor gevoel krijgen mensen bij uw organisatie? Uw employer brand story doet heel veel met het gevoel van kandidaten. En dat gevoel is niet alleen belangrijk bij de keuze voor een baan, daarna gaat het er ook om of u op uw plek zit in een baan en dat u dat ook uitstraalt. Voor organisaties is het dus belangrijk dat emotionele verhalen een rol krijgen in werkgeverscampagnes. Want werkgeluk is ontzettend belangrijk voor heel veel mensen. "