Neem betere beslissingen dankzij betere data-analyse In 2020 wordt elke seconde bijna 1,7 MB aan data gegenereerd. Het potentieel van deze data is oneindig. Toucan Toco ziet vijf manieren waarop business intelligence, oftewel het verzamelen, analyseren en presenteren van data om daarmee betere beslissingen te kunnen nemen, in 2020 gaat veranderen.



1. AI in BI

Kunstmatige intelligentie (AI) heeft invloed op elk gebied binnen organisaties en business intelligence is daar geen uitzondering op. Het grote potentieel van deze technologie belooft menselijke intelligentie te vergroten door een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop we omgaan met bedrijfsgegevens en analyses. Hebben we het beste van AI in BI al gezien? Toucan Toco zegt zeker van niet.

Het is duidelijk dat AI enorme hoeveelheden gegevens sneller kan verwerken dan mensen. Bovendien biedt de technologie een nieuw perspectief in business intelligence en wordt het verkrijgen van inzichten die eerder onopgemerkt bleven gemakkelijker.

Met de opkomst van explainable AI (vaak afgekort als XAI), oftewel het verklaren hoe kunstmatige intelligentie tot een bepaalde uitkomst komt, zal het niet lang duren voordat AI-beslissingen op een begrijpelijke manier gerechtvaardigd kunnen worden. En de verwachting is dat het komende jaar(en) meer kritieke ontwikkelingen zullen plaatsvinden. AI in BI is een blijvende ontwikkeling en de impact ervan zal ver na 2020 voelbaar zijn.



2. Focus op datakwaliteit

Data zijn de levensader van elk bedrijf. Er is echter één essentieel voorbehoud: als data niet nauwkeurig, actueel, consistent en volledig zijn, kan dit niet alleen tot verkeerde beslissingen leiden, maar zelfs de winstgevendheid aantasten. IBM berekende dat alleen al in de VS bedrijven elk jaar 3,1 biljoen dollar verliezen vanwege slechte datakwaliteit. Slechte datakwaliteit is een probleem waar bedrijven van alle groottes al lang last van hebben. Bijgevolg wordt het probleem nog erger naarmate databronnen steeds meer met elkaar verweven raken.

De opkomst van Data Quality Management zorgt voor verandering. Beheer van datakwaliteit is een integraal proces dat technologie, proces, de juiste mensen en organisatiecultuur combineert om data te leveren die niet alleen nauwkeurig maar ook nuttig zijn.

Data Quality Management was een van de populairste focusgebieden in business intelligence in 2019. Elk bedrijf wil processen voor het optimaliseren van datakwaliteit implementeren om beter business intelligence toe te kunnen passen. In 2020 zal deze focus nog groter worden.



3. Overal actionable analytics

Traditioneel bestaat er een letterlijke afstand tussen waar business intelligence-data wordt verzameld en waar business intelligence-inzichten ontstaan. Om echter grip te houden op zakelijke workflows en processen, kunnen bedrijven niet langer data analyseren in de ene silo en actie ondernemen in de andere.

Gelukkig zijn moderne BI-tools zo geëvolueerd dat bedrijfsdata beschikbaar gemaakt kunnen worden daar waar gebruikers actie willen ondernemen. Deze tools worden samengevoegd met kritieke bedrijfsprocessen en workflows door bijvoorbeeld dashboard-uitbreidingen en API's. Als gevolg hiervan is het nu eenvoudig om actionable analytics te implementeren om het besluitvormingsproces te versnellen.

Zakelijke gebruikers kunnen nu data inzien, er bruikbare inzichten uit afleiden en deze implementeren, allemaal op één plek. De meeste BI-tools bieden bovendien mobile analytics om overal en altijd inzichten te leveren. Hoewel actionable analytics een van de opkomende trends in business intelligence is, is de populariteit ervan al groot en zal dit volgend jaar alleen maar toenemen.



4. Data storytelling wordt de norm

Data analyseren is één ding, data interpreteren en er lering uit trekken is een tweede. Juist die interpretatie en inzichten uit data vormen de leidraad voor besluitvorming in het business intelligence-proces. Bedrijven hebben zich gerealiseerd dat dashboards-cijfers alleen geen zin hebben als ze niet nauwkeurig zijn gecontextualiseerd en kunnen worden geïnterpreteerd.

In de datagedreven wereld wordt data storytelling daarom steeds belangrijker. Storytelling voegt context toe aan statistieken en biedt het verhaal dat nodig is om inzichten om te zetten in daden.

In 2020 zorgt data storytelling voor een verdieping voor de manier waarop bedrijven data gebruiken om nieuwe inzichten te ontdekken.



5. Data discovery verrijkt met datavisualisatie

Data discovery is een proces waarbij data uit meerdere silo's en databases worden verzameld en samengevoegd in één bron om de analyse te vereenvoudigen. Dit helpt bedrijven ook om betere afstemming en samenwerking te realiseren tussen mensen die de data prepareren voor analyse en de mensen die de analyse uitvoeren en er inzichten uithalen. Systemen voor data discovery maken het steeds gemakkelijker voor iedere werknemer om toegang te krijgen tot data en er de informatie uit te halen die ze nodig hebben. Ook datavisualisatie ontwikkelt zich en is onder meer uitgebreid met heatmaps en geografische functionaliteit.

Doordat data discovery en datavisualisatie de eindgebruiker steeds meer bieden verwacht Toucan Toco dat organisaties in 2020 de data die zij tot hun beschikking hebben nog beter weten te benutten en daarmee onverwachte inzichten kunnen blootleggen.