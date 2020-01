Dankzij handige apps bent u minder tijd kwijt aan randzaken Voor moderne ondernemers is een smartphone eigenlijk onmisbaar. Niet alleen omdat ze zo onderweg altijd bereikbaar zijn, maar ook doordat smartphones tegenwoordig kleine computers zijn met een sterke processor, toegang tot internet en een goede camera. Veel ondernemers kiezen voor een iPhone, door de goede kwaliteit en vooruitstrevende productontwikkelingen. De verbeterde hardware heeft gezorgd voor een explosieve toename in handige apps die voor ondernemers hun werkzaamheden een stuk gemakkelijker kunnen maken.



Welke dat zijn? Jan Schipper van ThePhoneLab.nl noemt er vijf.



Rittenregistratie

Veel ondernemers werken vaak bij klanten op locatie. Schipper: "Een app voor uw rittenregistratie om uw zakelijke kilometers in bij te houden kan veel administratie schelen. Dit kan bijvoorbeeld met RitMeter. Hierin registreert u gemakkelijk uw kilometers door kilometerstanden, adressen en gereden routes bij te houden. Zo hebt u dus altijd een sluitende rittenadministratie. U ontvangt wekelijkse en maandelijks rapportages van de kilometers per mail."



Altijd en overal toegang tot uw mail

Schipper ziet dat veel ondernemers dag en nacht met hun onderneming bezig zijn. "Ze willen niets missen en voorkomen dat ze belangrijke berichten over het hoofd zien. Een handige app voor uw zakelijke mail helpt hierbij. Over de app Edison zijn veel ondernemers erg te spreken. Een praktische en mooie interface, koppelingen met diverse emailaccounts en een agendafunctie zijn slechts enkele voordelen van deze app."



Voor B2B-ondernemers: inzage in de KvK

Voor ondernemers die voornamelijk B2B werken, wil Schipper de KvK App Handelsregister aanraden. "Iedere ondernemer moet zich registreren in het Handelsregister. In de app kunt u de informatie van uw eigen onderneming of ondernemingen bijhouden en inzien. Daarnaast is

De app onmisbaar als u bijvoorbeeld potentiële klanten wil checken of zoeken. In de Handelsregister-app kun u onder andere inzien hoe lang een bedrijf al bestaat, hoeveel medewerkers het heeft en wie de wettelijke vertegenwoordigers zijn."



Uw financiën en boekhouding inzichtelijk maken

Volgens Schipper willen ondernemers ook overal en altijd inzicht hebben in hun financiën en boekhouding. "Een zakelijke betaling uitvoeren of het saldo op de zakelijke rekening checken? Dat wilt u toch ook op iedere locatie willen doen, op ieder moment van de dag? De meeste grootbanken hebben eigen apps voor online bankieren, maar Thinq is erg handig als app voor ondernemers m hun boekhouding in bij te kunnen houden."



Wachtwoordbeheer op uw smartphone

Via hun smartphone hebben veel ondernemers toegang tot diverse app met bijvoorbeeld bedrijfsgegevens. Schipper: "Hierbij is het belangrijk dat de toegang goed beveiligd is. Dit is gemakkelijk en snel te realiseren met de app 1Password. Met deze wachtwoordtool hoeft u niet meer alle inloggegevens te onthouden, en worden wachtwoorden versleuteld."



Bovenstaande apps zijn over het algemeen handig voor veel ondernemers. Zo bent u minder tijd kwijt aan randzaken, en kunt u zich beter focussen op uw onderneming.