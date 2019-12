Hoe vindt u toch geschikt personeel? Na de crises die in 2008 begonnen, is de economie in Nederland al een aantal jaar achtereen flink aangetrokken. Ook veel ondernemers hebben een mooie groei in omzet gerealiseerd. Door de toegenomen werkdruk kan het zijn dat u als ondernemer intussen personeel moet aannemen om al het werk te verzetten. Het werkloosheidscijfer is echter wel sinds begin 2014 bijna onafgebroken aan het dalen. Medewerkers vinden echter lastig zijn nu er in meerdere sectoren een behoorlijk personeelstekort is ontstaan.



Nicole Haring van Werkzoeken.nl geeft vier tips om toch geschikt personeel te vinden.



Offline actief naar personeel zoeken

Haring benoemt allereerst dat personeel op diverse manieren offline gezocht kan worden. "Benader mensen uit uw eigen netwerk, of mensen die nu al bij een andere organisatie werken. Ook kunt u opleidingen aangeven stageplekken te creëren om starters aan te trekken. U kunt tonen in hen te willen investeren door bijvoorbeeld interne opleidingsmogelijkheden."

Daarnaast geeft Haring aan dat regionaal adverteren weer vaker voorkomt. "Zeker met de toenemende verkeersdrukte, vinden mensen het een voordeel dichtbij hun woonplaats te kunnen werken. Regionaal kunt u bijvoorbeeld adverteren bij bibliotheken, scholen, theaters en bioscopen, en door middel van advertenties in regionale kranten. Deze advertenties zijn vaak relatief goedkoop en u kunt precies die doelgroep bereiken waarin u een geschikte kandidaat zoekt."



Online zoeken met een groot bereik

Ze vervolgt dat verder natuurlijk ook veel online gezocht wordt naar vacatures. "Vacaturesites zijn nog steeds erg populair bij zowel werkgevers als werkzoekenden. Breng de vacatures onder de aandacht via social media als Facebook en LinkedIn. Dit laatste medium geeft u bovendien gelijk de gelegenheid meer te weten te komen over iemands persoonlijkheid en arbeidshistorie."



Binnen een andere doelgroep zoeken

Hebt u na enige tijd zoeken nog geen geschikte kandidaat gevonden? Dan is het volgens Haring aan te raden u te richten op een andere doelgroep. "Stelt u bijvoorbeeld behoorlijke beperkende eisen op het gebied van opleiding? Iemand met veel werkervaring maar met een lager opleidingsniveau of met een andere opleiding kan mogelijk ook een goede kandidaat zijn."

Verder is het volgens haar ook interessant u meer te richten op mensen die een deeltijdfunctie zoeken. "De populariteit hiervan neemt erg toe. U kunt een functie bijvoorbeeld splitsen in een duobaan of in twee deeltijdfuncties. Hiermee bereikt u niet alleen herintreders, studenten, oudere medewerkers of mensen met een arbeidsbeperking, maar er zijn ook steeds meer mensen die een andere werk-privébalans zoeken of ook deeltijd als zelfstandige werken."



Leg een databank aan met afgewezen kandidaten

Tot slot wil Haring de tip geven bij ieder vacaturetraject een dossier aan te leggen met afgewezen sollicitanten. "Het kan zijn dat er binnen korte tijd voor een bepaalde functie nog meer medewerkers gezocht moeten worden. Het is zonde als u dan een geheel nieuw vacaturetraject op moet starten. Hebt u meerdere geschikte kandidaten gesproken tijdens een sollicitatie? Als u ze toch moet afwijzen, vraag dan of u hun gegevens mag bewaren voor toekomstige functies. Zo creëert u een pool van kandidaten die u direct en snel kunt benaderen."

Als ondernemer weet u als geen ander hoe belangrijk vooruit denken en plannen is. Wacht daarom niet met zoeken naar een geschikte kandidaat tot de nood te hoog is geworden, maar start hier tijdig mee. Zo voorkomt u een minder nauwkeurige selectie van kandidaten.