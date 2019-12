Staat er in 2020 een ‘Tesla’ op in de bouwsector? Voor bijna de helft van de ondernemers in de bouwsector is de digitalisering van bouwprocessen een topprioriteit, zo blijkt uit onderzoek. Daarbij stelt ruim 80 procent dat de digitalisering in de bouwsector niet snel genoeg gaat. Volgens oprichter Sander Jongsma van bouw7 (onderdeel van Exact) beseft de bouwsector mede door de woningbouw- en stikstofcrisis dat de hulp van technologische hulpmiddelen noodzakelijk is om de effectiviteit te vergroten en de productiviteit van werknemers op te stuwen.



Maar wat kunnen we dan verwachten van de ‘digitale’ bouw in 2020? Jongsma somt vier digitale ontwikkelingen in de bouwsector op die de moeite waard zijn om het komende jaar in de gaten te houden.



1. Digitale adoptie cloudsoftware in stroomversnelling

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de helft van de bedrijven gebruikmaakt van cloud-diensten. Dit percentage blijft stijgen omdat cloud-oplossingen de productiviteit binnen én buiten de kantoormuren vergroten. In de cloud zijn alle bestanden en gegevens immers overal realtime beschikbaar voor alle medewerkers.

Bouwbedrijven leefden in de veronderstelling dat overstappen naar de cloud een dure aangelegenheid is. Anno 2020 is dat niet het geval; via SaaS (Software as a Service) wordt een cloudservice als online dienst aangeboden. De organisatie betaalt maandelijks een servicebedrag en hoeft het programma niet aan te schaffen. Hierdoor is geen ingewikkelde installatie of dure ICT-kennis meer nodig. Bovendien zorgt gebruiksvriendelijkheid voor een snelle adoptie onder het personeel en een korte implementatietijd. Het gebruik van cloudsoftware in de bouw zal daarom volgend jaar een boost krijgen.



2. BIM en het jaar van de doorbraak?

Het is tegenwoordig mogelijk om een project volledig en compleet uit te werken via het zogeheten Bouwwerk Informatie Model (BIM). Hier komt geen papier of bouwtekening aan te pas; ontwerpen en berekeningen worden in 3D op de computer gemaakt en de communicatie vindt grotendeels digitaal plaats. Ook op de bouwplaats gebruikt het personeel met BIM geen papier meer.

Hoewel experts de waarde van het BIM onderkennen, is de technologie nog niet sectorbreed geadopteerd. In de praktijk blijkt vaak dat niet alle bouwpartners in bijvoorbeeld een woningbouwtraject even ver zijn in het werken met BIM of niet helemaal overtuigd zijn van het belang van deze technologie. De vraag is of 2020 het jaar van de doorbraak gaat worden.



3. Digitale vaardigheden van werknemers worden opgeschroefd

Het digitaliseren van bouwprocessen beperkt zich niet enkel tot het aanschaffen en implementeren van nieuwe systemen. Medewerkers moeten in staat zijn om nieuwe digitale tools en toepassingen ook daadwerkelijk te gebruiken. Elk bedrijf heeft immers te maken met personeel dat niet mee kan of wil met de digitale transformatie.

Voor het management is het dus zaak om de digitale kennis en vaardigheden van medewerkers dusdanig op te schroeven dat zij mee kunnen komen. Deze digitale bewustwording kan in 2020 zomaar eens in een stroomversnelling raken. Neem bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de installatiebranche, waar producenten zelf cursussen ontwikkelen om installateurs na de cv-ketel ook te trainen in het installeren en controleren van de warmtepomp. Een constructie als deze zou ook in de bouwsector uitkomst kunnen bieden.



4. Staat er een ‘Tesla’ op in de bouwsector?

U komt ze in verschillende sectoren tegen: disruptors, vaak tech-achtige bedrijven, die met nieuwe bedrijfs- en verdienmodellen hele sectoren op zijn kop zetten. Denk aan Tesla in de autobranche of Uber in de taxiwereld. De vraag is of er in 2020 ook in de bouwsector een speler opduikt die ons anders laat kijken naar de manier van bouwen.

Misschien is het een techbedrijf dat modulair en geautomatiseerd bouwt. Een bedrijf dat compleet anders te werk gaat met innovatieve materialen en methodes. Of een bedrijf dat grote stappen zet op het gebied van efficiëntie en de doorlooptijd. Een blik op China laat zien dat er veel mogelijk is: zo is daar al eens een wolkenkrabber van 57 verdiepingen in een recordtijd van negentien dagen uit de grond gestampt.



Kinderschoenen

De digitalisering in de bouwsector staat nu nog in de kinderschoenen, zo verduidelijkt Jongsma van bouw7. "Veel bedrijven hebben nog geen digitale strategie uitgestippeld. Opvallend, want andere sectoren zetten vol in op technologische innovaties. Toch lijkt er langzaam maar zeker een omslag te komen, want steeds meer bouwbedrijven zien tegenwoordig de voordelen in van digitale tools. 2020 zou daarom zomaar eens het jaar van de digitalisering kunnen worden."