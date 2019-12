Schaf tijdig eHerkenning aan Werkgevers die zelf hun loonaangifte over 2020 doen via de website van de Belastingdienst, kunnen dit vanaf 1 februari 2020 uitsluitend doen via het nieuwe portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBD-Z). Ondernemers met een eenmanszaak kunnen daar inloggen met DigiD, de overige werkgevers moeten hiervoor gebruikmaken van eHerkenning. De werkgevers voor wie dit geldt, zijn hierover al per brief geïnformeerd.



De Belastingdienst adviseert werkgevers die zelf hun loonaangifte doen en nog geen toegang hebben tot MDB-Z om zo snel mogelijk eHerkenning aan te schaffen bij één van de door de overheid erkende leveranciers. Zo kunnen zij tijdig hun loonaangifte doen. De maandaangifte over januari 2020 moet namelijk uiterlijk 29 februari ingediend en betaald zijn. In totaal zullen 24.000 werkgevers hun loonaangifte via eHerkenning gaan doen. eHerkenning geldt niet voor werkgevers die hun loonaangifte uitbesteden of gebruikmaken van professionele administratiesoftware. Ook ondernemers met een eenmanszaak hoeven eHerkenning niet aan te schaffen: zij kunnen blijven inloggen met de DigiD app.



Eén portaal voor ondernemers

De Belastingdienst werkt toe naar één portaal voor ondernemers: Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBD-Z). Op deze manier is de privacy beter gewaarborgd. Het doen van zakelijke aangiftes wordt stapsgewijs ingevoerd op MBD-Z. In 2020 worden steeds meer functies op het oude ondernemersportaal uitgezet.

Per 1 februari 2020 kunnen werkgevers hun loonaangifte alleen nog via MBD-Z doen. Later in 2020 geldt dit ook voor de vennootschapsbelasting. Voor de omzetbelasting is nog geen overgangsmoment bepaald. De planning wordt toegelicht in de tabel hieronder.



Betrouwbaar en veilig zakendoen met de overheid

De overheid werkt aan oplossingen om de veiligheid, de privacy en het gebruiksgemak nu en in de toekomst te waarborgen. Daarom is eHerkenning ontwikkeld, een publiek-privaat initiatief van de Rijksoverheid om bedrijven veilig digitaal vertrouwelijke gegevens uit te laten wisselen met meer dan 400 aangesloten (semi)overheidsorganisaties. Dit jaar heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken hier ook al een campagne over gevoerd. Net als andere overheidsorganisaties zoals UWV en Douane hanteert de Belastingdienst eHerkenning op het één na hoogste betrouwbaarheidsniveau voor het inloggen op MBD-Z: niveau EH3. Dit niveau is vereist bij diensten waarbij privacy en beveiliging extra aandacht nodig hebben, zoals bij het online doen van uw belastingzaken.



Schaf tijdig eHerkenning aan

Voor het aanvragen van eHerkenning bij een erkende leverancier kunnen ondernemers gebruikmaken van het stappenplan op eHerkenning.nl. Om eHerkenning aan te kunnen schaffen, moet de onderneming ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. eHerkenning is uitgegeven door erkende leveranciers en de Rijksoverheid kiest ervoor om de kosten hiervan te laten betalen door de gebruikers van het systeem: de organisaties die diensten aanbieden en de ondernemers die diensten afnemen. De prijs voor eHerkenning verschilt per leverancier. Bekijk het leveranciersoverzicht om een kosteninschatting te maken.