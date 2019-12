Vraag klanten om een review In tijden waarin consumenten steeds meer belang hechten aan de mening van community’s, hoeft het niet te verbazen dat reviewmarketing een steeds prominentere rol speelt binnen het digitale landschap. Reviewmarketing werkt echter enkel indien er voldoende positieve reviews zijn. Volgens Feisal Elmi van NederlandReview.nl hoeft dat niet eens zo moeilijk te zijn, want er zijn maar liefst drie manieren waarop reviews zich eenvoudig laten verzamelen.



"Onthoud in de eerste plaats dat er heus niks mis is met het vragen naar een objectieve review. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek of bij een levering. Eventueel kunt u na het plaatsen van een bestelling ook even een mailtje verzenden met de vraag om een review achter te laten. Zolang u enkel en alleen om objectieve reviews vraagt en niet aanspoort tot positieve reviews, hebben ook de voorwaarden van reviewplatformen als Trustpilot daar geen probleem mee," geeft Elmi aan.

Volgens Elmi blijft het wel zoeken naar de ideale formulering: "Zeker in uitnodigingsmails merken wij wel vaker dat vooral neutrale en korte uitnodigingsmails werken. Het toevoegen van andere marketingberichten lijkt dan weer minder goed te werken, terwijl zogenaamde call-to-actions het altijd goed doen. Mijn belangrijkste tip? Experimenteer en probeer verschillende formuleringen uit. Nog beter is het wanneer u voor elk product of elke doelgroep een ideale formulering vindt en daarin diversifieert."



Voldoende ruchtbaarheid is essentieel

Elmi benadrukt dat het echter niet altijd noodzakelijk is om zelf naar reviews te vragen: "Natuurlijk hebben we soms nood aan aanmoediging, maar er zijn ook consumenten die zelf actief reviews achterlaten. Hen leg je maar beter geen strobreed in de weg. Daarom moeten websitebeheerders op hun website een link opnemen naar hun reviewpagina. Hetzelfde kunt u overigens ook doen in de footer van uw mails of zelfs bij uw zendingen, waaraan u vervolgens een klein kaartje met de link toevoegt. Indien u dat laatste doet, is het wel belangrijk dat u ook goed aangeeft hoe zo’n beoordeling werkt en hoe eenvoudig het wel niet is. Een kort stappenplan en het verwijzen naar de meerwaarde voor andere consumenten, blijkt vaak erg goed te werken."



Aanbieden van incentives

"Steeds meer websites proberen via allerhande voordelen klanten te overtuigen om een review achter te laten. Dit gaat van het toekennen van vouchers of kortingsbonnen tot het verloten van grote prijzen. Incentives werken zeker om het aantal reviews te verhogen, maar toch zijn er een aantal aandachtspunten. In de eerste plaats moet u hier met alle winden meedraaien. Zowel positieve als negatieve reviews moeten dus evenveel kans maken op de incentive. Platformen zoals Trustpilot geven in hun voorwaarden nadrukkelijk aan dat u niet mag discrimineren bij het aanbieden van incentives, ook niet op het aantal bestelde exemplaren of de bestelwaarde. Daarnaast wordt vaak aangegeven dat de incentive niet mag aansporen tot een volgende verkoop, waardoor ook vouchers en kortingsbonnen uit den boze zijn," waarschuwt Elmi.

Afronden doet Elmi met een laatste tip: "Een laatste risico van incentives is dat websitebezoekers toch de neiging hebben om minder objectief te zijn, waardoor de meerwaarde van reviews afneemt. Ook voor websitebezoekers mag het niet aanvoelen als het louter managen van uw online reputatie. Geef dan ook transparant aan dat alle reviews, positief of negatief, evenveel kans maken op het geschenkje."