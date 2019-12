Arbeidsproductiviteit bouw te laag om aan stijgende vraag woningen te voldoen De arbeidsproductiviteit in de bouw is relatief laag in vergelijking met andere sectoren. In het tweede kwartaal van 2019 werd in Nederland per gewerkt uur 51 euro aan waarde toegevoegd, terwijl dit in de bouw slechts 42 euro per gewerkt uur is. De belangrijkste oorzaak is dat in de bouw nog weinig geautomatiseerd is. Sinds de opleving van de bouwsector in 2014 laat de productiviteit volgens ABN AMRO wel een sterke stijging zien door een toename van het aantal bouwprojecten.



Het aantal arbeidsplaatsen is in deze periode slechts licht gegroeid, wat erop wijst dat medewerkers efficiënter worden ingezet. De productiviteit is echter nog steeds veel lager dan in andere sectoren en ABN AMRO verwacht dat deze niet verder zal stijgen. Door de lage productiviteit in de bouw en het hoge personeelstekort is aantal nieuwbouwwoningen in de afgelopen vier jaar op ruim 58.000 per jaar blijven steken.



Woningtekort krimpt door modulaire bouw

Het woningtekort, het tekort aan bouwvakkers en de achterblijvende productiviteitsgroei maken een radicale oplossing noodzakelijk. Modulair bouwen is volgens ABN AMRO een logische oplossing om het woningtekort terug te dringen. Bij modulair bouwen zijn de handelingen gestandaardiseerd en kunnen deze steeds worden herhaald. Bovendien kan 80 procent van de arbeid worden verplaatst van de bouwplaats naar de fabriekshal, waar vervolgens de productiviteit kan worden verdubbeld. Zo is het werk in een hal niet gevoelig voor weersomstandigheden, kunnen leveringen beter worden gepland en ligt werk minder vaak stil. Om in kaart te brengen hoeveel woningen met modulaire bouw kunnen worden gebouwd, heeft ABN AMRO gekeken naar het gemiddelde aantal woningen dat tussen 2015 en 2018 is gebouwd: 58.200 woningen. Wanneer een aandeel van 50 procent modulaire bouw zou worden gerealiseerd, dan stijgt het aantal nieuwe woningen naar 81.500 woningen per jaar.



Modulair bouwen draagt bij aan circulair bouwen en lagere stikstofuitstoot

Als de groei van modulaire bouw nu wordt ingezet, kan dit volgens ABN AMRO tot 2030 ruim 146.000 extra woningen opleveren. Met als gevolg dat het woningtekort kan krimpen tot 60.000 in plaats van de nu verwachte 206.000 woningen. Bovendien blijkt dat de productiviteit in de bouw met 40 procent kan stijgen als 50 procent van de woningbouw in 2030 een modulaire aanpak heeft. "De bouw kan sterk profiteren van een hogere productiviteit door modulair bouwen te ontwikkelen. Modulair bouwen maakt het bovendien mogelijk om aan de woningbouwdoelen te voldoen, doordat structureel meer woningen kunnen worden opgeleverd. Ook biedt het veel kansen voor circulair en duurzaam bouwen, omdat modules opnieuw kunnen worden ingezet in een ander gebouw als ze niet meer nodig zijn," zegt Madeline Buijs, Sector Econoom Bouw van ABN AMRO. "Tegelijkertijd zorgt modulaire bouw óók voor een veel lagere stikstofuitstoot, doordat minder op de bouwplaats wordt vervaardigd en minder transportbewegingen nodig zijn. De overstap naar modulaire bouw vergt een flinke financiële investering en zal ingrijpende cultuur- en organisatorische veranderingen met zich mee brengen. Het zal sterke besluiten vergen om de overstap te kunnen maken."



Het hele rapport kunt u hier downloaden.