Gebruik innovaties om tijd te besparen Charles Darwin werkte slechts 4,5 uur per dag. De wetenschapper sloot zich dan drie keer anderhalf uur op in zijn kantoor in Londen om te schrijven. Tussendoor genoot hij van een maaltijd of een wandeling. Zo nu en dan liet hij zich voorlezen. Ondanks deze korte werkdagen kan Darwin geen gebrek aan productiviteit worden verweten; hij schreef in totaal negentien boeken, waaronder ‘On the Origin of Species’, een van de meest invloedrijke wetenschappelijke boeken die er bestaan.



John Cöhrs, Principal Solution Marketeer, bij Exact vertelt waarom mensen het zo druk hebben en wat ze daaraan kunnen doen.



Vijftien-urige werkweek

Destijds, in de negentiende eeuw, was het ongebruikelijk om slechts 4,5 uur per dag te werken, maar gaandeweg ontstond wel de verwachting dat een korte werkweek in de toekomst voor iedereen weggelegd zou zijn. "Een halve eeuw na Darwins dood, in 1930, voorspelde econoom John Keynes bijvoorbeeld dat we binnen honderd jaar in een vijftien-urige werkweek meer dan genoeg zouden kunnen produceren om in al onze behoeften te voorzien," vertelt Cöhrs.

De econoom kreeg gelijk wat betreft de toenemende productiviteit. "Toch is die werkweek van pak ‘m beet twee dagen er nooit gekomen. Sterker nog, in plaats van minder zijn we juist méér gaan werken. We zijn tegenwoordig zó druk dat hoogleraar Willem van Rhenen van de Arbo Unie onlangs de noodklok luidde. Als we niets doen, zal in 2030 een kwart van de werkenden last hebben van stress en overbelasting." De afgelopen twintig jaar is het aantal werknemers met werkgerelateerde stress- en burn-outklachten al verdubbeld.



Een averechts effect

Het is natuurlijk ironie van de bovenste plank; terwijl de laatste eeuw tientallen tijdbesparende innovaties ons leven makkelijker maakten, van de wasmachine tot de computer, hebben we het drukker dan ooit. Sommige tools die bedoeld zijn om tijd te besparen, blijken juist een averechts effect te hebben.

Neem bijvoorbeeld e-mail; ontwikkeld om sneller en efficiënter te communiceren. Hierin is het zó succesvol, dat we elkaar vervolgens zijn gaan overspoelen met e-mails. Uit onderzoek blijkt dat 42 procent van de werknemers vindt dat de dagelijkse stroom e-mails afleidt van hun taken. Een vijfde van de ondervraagden is maar liefst een kwart van de werkdag kwijt aan e-mailen. Met dank aan de CC-functionaliteit.



Tijd om keuzes te maken

Gelukkig zijn er ook innovaties die wél daadwerkelijk tijd besparen. Slimme software die handmatig werk overneemt en tegelijk zorgt voor foutreductie en toegenomen inzicht in hoe de zaak echt draait. Die software zorgt ervoor dat u zo slim werkt dat het lijkt alsof er 30 uur in een dag zitten.

Wie vol jaloezie kijkt naar die 4,5-urige werkdag van Darwin, of de vijftien-urige werkweek van Keynes, zal slimme keuzes moeten maken. "Bedenk welke dagelijkse taken u kunt automatiseren. Verdiep u in software die dit eenvoudig kan doen. En hou in vredesnaam op met het CC-en van al uw collega’s."