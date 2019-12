35 procent geeft aan minder en duurzamere kleding te willen kopen Ruim de helft van de Nederlandse consumenten is bereid een duurzame spijkerbroek te kopen, maar 77 procent zegt dat deze wel betaalbaar moet blijven. Dat blijkt uit het rapport ‘Kruistocht voor een schone en eerlijke spijkerbroek’ dat ABN AMRO heeft gepubliceerd. Om de verkoop van deze spijkerbroeken te stimuleren, zijn veranderingen in de mode-industrie nodig. Er dient te worden ingezet op een transitie van fast fashion naar meer duurzame verdienmodellen. Transparantie is hierin cruciaal; 62 procent wil meer voorlichting van de overheid en retailers over de productie van jeans.



Verreweg de meeste spijkerbroeken worden te goedkoop geproduceerd. Zo liggen de werkelijke kosten van de teelt van katoen, de productie van het denim en de uiteindelijke spijkerbroek hoger en wordt een deel van deze productiekosten voor lokale arbeiders en het milieu onder de prijs afgerekend. Hierdoor kopen Nederlandse winkels hun spijkerbroeken gemiddeld voor 33 euro te weinig in, bleek uit eerder onderzoek van ABN AMRO. Eigenlijk zou de inkoopprijs veel hoger moeten liggen, maar veel Nederlanders realiseren zich dit niet, wijst het nieuwe onderzoek uit. Zo heeft bijna een derde van de consumenten nog nooit van een duurzame spijkerbroek gehoord en weet 29 procent weliswaar wat een duurzame jeans is, maar denkt hier niet aan in het pashokje of bij een online aankoop.



Zeven op de tien consumenten vindt stimulerende maatregelen overheid nodig

Duurzaamheid staat op dit moment op de vijfde plaats van overwegingen die consumenten maken bij de aanschaf van kleding. Prijs is de belangrijkste factor, gevolgd door design (kleur, wassing, pasvorm), kwaliteit en merk. Toch is er een groeiende groep consumenten die anders tegen kleding aankijkt. Zo blijkt uit het onderzoek dat uiteindelijk bijna 51 procent van de consumenten na de nodige informatie bereid is om een eerlijke jeans te kopen. En 39 procent is daarbij bereid om bijna 75 euro te betalen voor een duurzame spijkerbroek, nadat ze de nodige informatie over de broek en het productieproces hebben gehad. Daarnaast heeft één op de zes Nederlanders wel eens een duurzame jeans gekocht of koopt alleen nog maar duurzame spijkerbroeken. Ook vinden zeven op de tien Nederlanders dat de overheid maatregelen zou moeten nemen om de productie en verkoop van duurzame kleding te stimuleren. Bijvoorbeeld middels een algemeen keurmerk die helpt bij het maken van de keuze of een lager btw-tarief voor deze producten.



Verborgen kosten kunnen nog verder zakken

Er zijn voldoende mogelijkheden om de verborgen kosten van een spijkerboek te verlagen, benadrukt ABN AMRO. "Het zou veel uitmaken als consumenten zich niet langer laten verleiden door trendgevoelige fast fashion die te goedkoop wordt aangeboden," zegt Henk Hofstede, Sector Banker Retail van ABN AMRO. "Dat sluit ook aan bij ons onderzoek; daaruit blijkt dat 56 procent van de consumenten langer met kleding wil doen. Bijna 30 procent van de consumenten wil betere kwaliteit kopen om er langer mee te kunnen doen en 35 procent geeft aan minder en duurzamere kleding te willen kopen. Als iedereen zijn jeans twee keer zo lang draagt, minder vaak wast en een nieuwe aankoop uitstelt, kunnen verborgen milieukosten halveren. Deze kosten dalen nog verder als arbeidsomstandigheden verbeteren en redelijke, leefbare lonen worden betaald. En als afgedankte spijkerbroekenstof wordt hergebruikt bij de productie van nieuwe jeans, kunnen de verborgen kosten nóg verder zakken. Wat we dan overhouden, is een eerlijke, meer duurzaam geproduceerde spijkerbroek."