Een van de grootste voordelen van de lease van een elektrische auto, is de lage bijtelling Elektrisch rijden heeft een grote sprong gemaakt de afgelopen jaren. Eerst ging het voornamelijk om hybridemotoren, maar tegenwoordig zijn geheel elektrische modellen een stuk populairder. Over de eerste tien maanden van dit jaar hadden elektrische auto’s zelfs een marktaandeel in de verkoop van nieuwe auto’s van maar liefst 8,7 procent. Bent u zich ook aan oriënteren op een nieuwe zakelijke auto? Nu de nadruk steeds minder komt te liggen op autobezit en meer op autogebruik, is leasen mogelijk ook voor u als ondernemer een goede optie.





Jeroen Brouha van Elektrischeautolease.nl benoemt een aantal voordelen van een elektrische auto leasen.



Geen grote investering voor aanschaf nodig

Brouha erkent dat de aanschaf van een nieuwe auto een grote investering vraagt. "Zeker voor kleine of startende ondernemers is er nog niet voldoende winst gemaakt voor de aanschaf van een nieuwe zakelijke wagen. Door een elektrische auto te leasen hoeft u geen groot bedrag in een keer te investeren, maar spreidt u de kosten door de maandelijkse betalingen."



Geen risico op onverwachte kosten

Als ondernemer bent u waarschijnlijk gewend altijd reserves voor voorziene en onvoorziene kosten bij de aanschaf van zakelijke goederen in te calculeren. Brouha vertelt dat dit niet nodig is bij lease. "In de maandelijkse leaseprijs zitten alle kosten verwerkt, ook die voor bijvoorbeeld onderhoud. Hierdoor hoeft u niet bang te zijn voor hoge rekeningen van de garage, of het nu gaat om technische mankementen die verholpen moeten worden of regulier onderhoud."



Goedkope ‘brandstof’

Ondernemers kunnen hun reiskosten in het uurtarief verwerken, of deze apart factureren aan hun opdrachtgevers. Brouha: "In veel gevallen zal dit de werkelijke reiskosten niet geheel dekken. De Belastingdienst heeft ooit bedacht dat negentien eurocent per kilometer onbelast aan medewerkers betaald mag worden om de autokosten te dekken. Dit is echter een achterhaald idee, ook voor de reiskosten van ondernemers. Wilt u zo weinig mogelijk ‘brandstofkosten’ naast de maandelijkse premie voor een leaseauto? Dan is het goed om te weten dat een elektrische auto laden minder kosten dan diesel of benzine tanken."



Lage bijtelling

Een van de grootste voordelen van de lease van een elektrische auto, is de lage bijtelling. Brouha: "De overheid wilde met een fiscaal aantrekkelijkere bijtelling de inzet van elektrische auto’s stimuleren. De lage bijtelling heeft hierbij zeker bijgedragen aan de huidige populariteit. Hebt u interesse in het leasen van een elektrische auto? Houd er dan wel rekening mee dat voor elektrische auto in 2019 nog een bijtelling geldt van vier procent, terwijl dit vanaf 1 januari 2020 acht procent wordt. Er wordt dan ook nu de laatste maand van dit jaar nog een flinke stijging van het aantal leasecontracten van elektrische wagens verwacht."