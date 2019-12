Zzp'er laat nog altijd 1,2 miljard aan belastingvoordeel liggen Wel geld apart zetten als zzp’er voor uw pensioen, maar dat doen op een gewone spaar- of beleggingsrekening. In box 3 dus. Dat is wat volgens onderzoek het geval is bij de helft van de zzp’ers die een potje voor later opbouwen. Het grootste deel van deze groep is niet bekend met het feit dat als ze in box 1 zouden sparen of beleggen ze daarmee jaarlijks duizenden euro’s belastingvoordeel zouden ontvangen.





Sjaak Zonneveld van BrightPensioen: "Prima als u gewoon spaart voor later en u zich bewust bent van het missen van fiscaal voordeel. Maar veel zzp’ers weten juist niet dat ze een groot fiscaal voordeel laten liggen met een gewoon spaarpotje voor later. En dat ieder jaar weer. Het is dé gemiste kans voor veel zzp’ers."

Sjaak Zonneveld, directeur BrightPensioen: "Ik schrik soms echt dat goedverdienende zzp’ers verbaasd kijken als we vertellen over het fiscale voordeel van een pensioenpotje opbouwen via bijvoorbeeld banksparen of beleggingsrekening. Het verschil tussen box 1 en 3 kennen ze niet. Jaarruimte? Hebben ze vaak niet van gehoord. Wij lieten onderzoeksbureau GfK al eens onderzoeken wat zzp’ers weten over jaarruimte. Bijna twee derde (63 procent) niet wat fiscale jaarruimte is. Daarbij komt ook nog eens het plan van het kabinet om beleggers veel zwaarder te belasten vanaf 2022 als ze dat in box 3 doen. Dat is een extra reden om dat in box 1 te gaan doen."



Dé trigger

Vorig jaar berekende BrightPensioen dat er voor zzp’ers in totaal 1,2 miljard euro belastingvoordeel klaarligt als ze het volledige bedrag van hun jaarruimte fiscaal vriendelijk in een pensioenpotje zouden stoppen. En dat ieder jaar weer. Sjaak Zonneveld: "Maar hoe bereken je die jaarruimte? is een vraag die wij veel krijgen. Dat is niet heel makkelijk maar met een slimme tool is het goed te doen. Wij hebben die op onze website bijvoorbeeld maar er zijn er meer. Onze ervaring is dat als een zzp’er eenmaal weet welk bedrag aan belastingvoordeel dit ongeveer oplevert, de stap naar het fiscaal aantrekkelijk opbouwen van een pensioenpotje vaak direct gemaakt wordt. Het is dé trigger."

Hoeveel u fiscaal vriendelijk in een jaar opzij mag zetten wordt dus bepaald door de jaarruimte. Zzp’ers hebben nog maar enkele weken om de jaarruimte voor 2019 te benutten. Daarnaast mag u de niet-gebruikte jaarruimtes van de afgelopen zeven jaar alsnog ‘inhalen’. Dat heet reserveringsruimte. Er zijn handige tools waarmee u zelf kunt berekenen wat uw jaarruimte en reserveringsruimte is.



Modaal aanvullend pensioen? Half miljoen aan vermogen nodig

Weinig zzp’ers hebben een idee hoeveel geld ze nodig hebben voor pensioen. Om te weten te komen hoeveel pensioen u krijgt moet u het geld dat u verwacht te hebben op pensioendatum delen door 22. Dan komt u ongeveer uit op het bedrag dat u levenslang aan pensioenuitkering kunt krijgen. Dus € 100.000 levert per maand ongeveer € 380 aan pensioen op (100.000 / 22 / 12). Op dit moment ligt het gemiddelde pensioeninkomen in Nederland net iets boven de € 3.000.

Dus een zzp’er die bovenop de AOW van ongeveer € 1.000 een aanvullend pensioen van zo’n € 2.000 per maand wil hebben heeft een vermogen van zo’n

€ 2.000 x 12 x 22 = € 528.000 nodig. Sjaak Zonneveld: "Uiteraard hoeft dat niet allemaal pensioenvermogen te zijn. Het kan ook vermogen zijn dat u op andere manieren hebt opgebouwd. Maar alles bij elkaar is dat een flink bedrag en veel zzp’ers schrikken dan ook als u dit bedrag noemt."