Vergroot uw kansen op succes Uit CBS-cijfers blijkt dat vorig jaar in Nederland het laagste aantal faillissementen sinds 2001 werd uitgesproken. Dat klinkt hoopvol voor startende ondernemers. "De afname van het aantal faillissementen stagneert echter, en ook in 2018 wisten nog altijd ruim 3.100 bedrijven niet te overleven," waarschuwt Stephan Veltman, Sales Leader Business Transformation bij Dassault Systèmes. Hij deelt zeven tips voor een grotere kans op succes.



1. Neem de tijd

Geduld is een schone zaak. Die uitdrukking gaat ook op voor wie van zijn startende bedrijf een succesverhaal wil maken. "Door voldoende tijd in het fundament te steken, staat er een gedegen basis waarop kan worden doorgebouwd," zegt Veltman.

Een fraai voorbeeld van waar startersgeduld toe leidt, is volgens Veltman de ontwikkelaar van plannings- en optimalisatiesoftware Quintiq. "Dit bedrijf werd in 1997 opgericht door vijf Nederlanders, en pas na drie jaar voorbereiding haalden ze hun eerste klant binnen. Vervolgens is Quintiq flink uitgebouwd: inmiddels telt het meer dan duizend werknemers en zo’n 20 kantoren over de hele wereld."



2. Zoek een marktvraag

Volgens Veltman bieden veel startende ondernemers een product of dienst aan waarvan ze eigenlijk niet weten of er wel afnemers voor zijn. Geloof in het eigen product is volgens hem dan ook een lovenswaardige ondernemerseigenschap, maar voor commercieel succes is het onvoldoende.

Dat blijkt ook uit onderzoek. Het Amerikaanse CBInsights, een platform dat ondernemers van marktinformatie voorziet, analyseerde vorig jaar 101 ‘post mortems’ van failliete startups. "Bij ruim 40 procent van de startende bedrijven bleek ‘geen marktvraag’ een belangrijke rol bij het vroegtijdige faillissement te spelen."



3. Stel de ‘Waarom’-vraag

In 2009 gaf de Brit Simon Sinek een van de meest bekeken TED-talks uit de geschiedenis .

Meer dan 45 miljoen mensen bekeken de presentatie, gebaseerd op zijn boek ‘Start with Why’. Volgens Sinek gaan veel bedrijven uit van de producten die ze leveren (‘wat?’), in plaats van de waarden waar ze in geloven (‘waarom?’).

Dat moet volgens Veltman anders. "Notoir succesvolle ondernemingen zoals Apple pakken het precies andersom aan: niet de producten zijn het uitgangspunt, maar de waarden waar het bedrijf voor staat. Daarmee bouwen ze een extreem loyale klantenkring op van mensen die deze waarden delen. Volgens Sinek hebt u al snel een USP in handen als u de ‘waarom’-vraag centraal stelt, zeker in een wereld waarin zoveel bedrijven louter productgericht te werk gaan."



4. Zorg voor maatschappelijke meerwaarde

Veel ondernemers staren zich blind op de commerciële waarde van hun product. Toch zijn volgens Veltman ook intrinsieke waarden en maatschappelijke doelstellingen van belang om als ondernemer duurzaam succesvol te blijven.

"Het voorbeeld van Rubens Menin toont dat dit ‘zweveriger’ klinkt dan het is. In 2018 werd de Braziliaanse vastgoedontwikkelaar door Financial Times uitgeroepen tot ‘Beste ondernemer van de wereld’. "In een interview gaf Menin aan dat hij het niet alleen als opdracht ziet om aandeelhouders tevreden te houden, maar ook om betaalbare woningen voor de mensen te bouwen," licht Veltman toe. Volgens Menin heeft een bedrijf zonder bredere doelstelling geen toekomst. "Die visie heeft tot een bedrijf geleid dat 24.000 werknemers telt en in 2017 een nettowinst van bijna 200 miljoen dollar realiseerde."



5. Investeer in human capital

De belangrijkste succesfactor voor ondernemingen? Volgens Veltman is dat human capital. "Zowel voor startende als gevestigde bedrijven is het cruciaal om gemotiveerde en betrokken werknemers aan te trekken en vast te houden. Tevreden werknemers maken de ‘extra mile’ om de concurrent voor te blijven, ze denken proactief mee en zijn minder vaak ziek."

Veltman’s mening wordt gestaafd door onderzoek. De payroll-organisatie ADP kwam erachter dat voor 57 procent van de Nederlandse werknemers plezier in het werk of sympathie voor de organisatie belangrijker zijn dan het geboden salaris.

"Zulke drijfveren zorgen ervoor dat werknemers meer inzet tonen en minder snel overstappen naar een concurrent. Investeringen in een prettige werkomgeving, loopbaanbegeleiding en scholingsmogelijkheden betalen zich daardoor terug in het bedrijfsresultaat."



6. Werk grensoverschrijdend samen

Om nieuwe innovaties te ontwikkelen, is samenwerking van belang. Ondernemers doen er daarom goed aan om betrouwbare partners te zoeken die meedenken en mee-ontwikkelen.

Door samenwerking vervolgens in ‘de cloud’ te laten plaatsvinden, wordt veel tijd bespaard en zijn fysieke afstanden en landsgrenzen geen belemmering. Zo maken steeds meer startups, gevestigde bedrijven en bekende grote merken gebruik van het 3DEXPERIENCE-platform van Dassault Systèmes. Via dit platform werken ze gezamenlijk op een veilige manier realtime aan innovaties. Dit gaat doorgaans verder dan alleen het traditionele ontwerp- en engineeringproces. Het platform leent zich bijvoorbeeld ook om een digitaal 3D-model van het nieuwe product samen te stellen om het in te zetten als marketingtool.



7. Onderscheid lange- en kortetermijndoelen

Succesvolle bedrijven hebben duidelijk voor ogen waar ze in de toekomst willen staan en in welk tempo ze zich naar die toekomst willen ontwikkelen. "Als alle basisingrediënten aanwezig zijn - een productportfolio, gemotiveerd team, samenwerking met partners - is het vaststellen van een haalbare langetermijndoelstelling de volgende stap," legt hij uit. "Daar kan vervolgens middels concrete kortetermijndoelstellingen naartoe worden gewerkt, bijvoorbeeld per kalenderjaar."



SMART

Zulke doelstellingen worden voglens Veltman bij voorkeur SMART opgesteld: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. "Een voorbeeld hiervan zijn exact omschreven omzettargets per kalenderjaar, die uiteindelijk uitmonden in het behalen van de langetermijndoelstelling (‘1,5 miljoen euro jaaromzet in 2024’)," besluit hij.