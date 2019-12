Hoe u zich als mkb’er voorbereidt op de rustige periode na kerst Wat kan uw mkb-bedrijf door de dip na kerstmis heen helpen? Hoewel sommigen vooral uitkijken naar wat de kerstman dit jaar allemaal aan cadeaus in petto heeft voor ze, zien anderen in kerst vooral een stortvloed aan werk. Maar hoe zit het met de stille periode na de feestdagen? Wat kan uw mkb-bedrijf door de dip na kerstmis heen helpen? Factris-CMO Liudmila Dobiliene heeft vier nuttige tips.



Wie weet is uw grootste kerstwens wel dat u al uw omzet gelijkmatig verdeeld over het jaar binnen haalt. Helaas is de kans groot dat die wens dit jaar niet uit komt. Dat betekent dat u zich ook het komende jaar weer moet aanpassen aan de realiteit: die booming kerstmaand duurt helaas niet het hele jaar. Dus als het allemaal wat minder draait, volg dan deze vier manieren om het beste te maken van de periode na de feestdagen-rush.



1. Bereid uw medewerkers voor op post-kerstmis retouren

Een piek in retourzendingen van mensen die hun cadeaubon niet waarderen kan uw winst flink doen slinken. Zie echter in dat een retourzending eigenlijk een kans is om de verkoop te behouden, door de klant te converteren naar een aankoop. Hoe? Train uw medewerkers in uitmuntende klantenservice, omdat dit een wereld van verschil kan betekenen! Behulpzame medewerkers met kennis van zaken kunnen afleiden wat de klant niet leuk vond aan zijn cadeau en deze kennis omzetten in een nieuw voorstel. Zo wordt een terugstorting door uw bedrijf omgezet in een aankoop door de klant. Maak uw medewerkers dus bekend met alle producten die uw bedrijf aanbiedt, evenals het geldende retourbeleid. Als u dit goed doet, behaalt u hogere omzetten.



2. Maak een plan voor de rustige periode

Vergis u niet: hij komt er echt aan. Dus blijf die rustige periode voor door wijzigingen in uw personele bezetting te maken die wat financiele druk van uw bedrijf af halen. De kalme periode kan u ook de tijd geven om nieuwe projecten op te pakken, zodat u klaar bent voor de lente die er nu al snel aan komt. Bedenk u dus wat uw bedrijf kan doen om alvast voor te sorteren op de drukkere periodes die eraan komen en pak deze voorbereidingen aan tijdens de rustige wintermaanden.



3. Ga nu al plannen voor de volgende feestdagen-rush

Blijf vooruit denken! Wacht niet tot het weer druk is voordat u de volgende feestdagen-rush gaat optuigen. Maak uw marketingstrategie tijdens de winterdip en zorg dat u al uw infrastructuur op orde hebt. Hoe meer u al gedaan hebt, des te sneller u volle kracht vooruit kunt zodra het weer aantrekt en hoe meer u uit de volgende feestdagen-rush kunt halen.



4. Verminder de druk met factoring

De business wordt tijdelijk minder, maar uw lasten helaas niet. Uw rekeningen moeten betaald worden en uw openstaande facturen beperken uw financiele armslag. Factoring biedt u de nodige cashflow om uw bedrijf draaiende te houden en de winterdip door te komen.

Doorsturen » Reageer » Nieuwsbrief »

Gerelateerde nieuwsitems Decembermaand niet in alle opzichten een feestmaand Gezond het nieuwe jaar in doet u zo Kerstomzet schiet ruim door de grens van een miljard euro All we want for Christmas is: het digitaliseren van onze processen