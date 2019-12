'Familiebedrijven houden zich vaker aan afspraken' Maar liefst 52 procent van de Nederlandse ondernemers doet liever zaken met een familiebedrijf dan een niet-familiebedrijf. Dit blijkt uit onderzoek van Fambizz onder 372 ondernemers met ten minste tien medewerkers in dienst, uitgevoerd door Sherloq. Van alle ondervraagden stelt 61 procent dat familiebedrijven gemaakte afspraken vaker nakomen dan niet-familiebedrijven.



De voorliefde voor een familiebedrijf als (business)partner is het sterkst onder bedrijven met 25 tot 50 medewerkers. Zo zegt maar liefst 60 procent van hen liever zaken te doen met een familiebedrijf dan een niet-familiebedrijf.



Bedrijfsovername

Niet alleen geeft het grootste gedeelte van de ondervraagden de voorkeur aan een familiebedrijf als zakenpartner, ook in het geval van een bedrijfsovername verkoopt 57 procent van hen zijn onderneming het liefst aan een ondernemende familie. Vooral de oudere generatie ondernemers (65 jaar een ouder) heeft een sterke hang naar opvolging door een familiebedrijf (69 procent). "Familiebedrijven zijn betrouwbare partijen die de lange termijn nooit uit het oog verliezen. Het is begrijpelijk dat veel ondernemers hier graag mee samenwerken," legt Maarten Vijverberg uit. Als partner bij Clifton Finance is hij gespecialiseerd in fusie en overname en bedrijfsopvolging bij familiebedrijven.



Innovatie

De ondervraagde ondernemers plaatsen echter een kritische kanttekening. Zo zegt 43 procent van hen dat familiebedrijven – ten opzichte van niet-familiebedrijven – achterlopen op het gebied van innovatie. Opvallend genoeg zijn vooral eigenaren van grote bedrijven (50+ medewerkers) kritisch; 46 procent van hen verwijt familiebedrijven een gebrek aan voldoende innovatie. Een gebrek aan innovatie is ook een van de redenen waarom familiebedrijven soms in de problemen komen, is de ervaring van Herman Hovestad, vennoot van Custom Management Interim Directeuren. "Ook familiebedrijven moeten voortdurend investeren in innovatie om toekomstbestendig en duurzaam succesvol te zijn, zeker in tijden van digitalisering en disruptie." Collega-vennoot Paul van Gerwen sluit zich daarbij aan: "Goed rentmeesterschap betekent ook wendbaar zijn en blijven innoveren om het familiebedrijf te kunnen doorgeven aan volgende generaties."