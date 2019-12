Neem wat vaker de trap en ga sporten in de pauze Ondernemen is geen negen tot vijf baan. Een werkweek van veel ondernemers komt eerder in de buurt van 60 uur dan 40 uur werken. Door het vele werken hebben niet veel ondernemers tijd om regelmatig te gaan sporten. En dat terwijl het juist zo belangrijk is, om in goede gezondheid uw onderneming te kunnen blijven leiden. Wilt u toch fit blijven? Jonghaur Chia van Workout Gear geeft vier tips.



Weg achter de computer

Chia erkent de efficiëntie van moderne communicatietechnologieën, maar benoemt dat we hierdoor ook minder bewegen. "Met een smartphone en tablet, laptop of computer kunt u iedereen direct bereiken. Uw kantoor of werkplek wordt een soort cockpit waarvandaan alles te regelen is. Alle kleine beetjes helpen echter om fit te blijven. Loop dus eens naar een medewerker of partner toe als u iets wil weten, in plaats van ze te bellen of een mailtje te sturen."



Neem de trap

Daarnaast is het nemen van de lift een gewoonte die er gemakshalve bij veel mensen ingeslopen is. Chia: "Dit is helaas niet echt een goede gewoonte te noemen. Liften waren oorspronkelijk vooral bedoeld voor mensen die slecht ter been waren, maar het gebruik is eigenlijk gemeengoed onder iedereen geworden. Door de trap te nemen zet u dagelijks niet alleen meer stappen, maar spant u uw beenspieren nog eens extra aan."



Ga wandelen tijdens de lunch…

Ook de lunchtijd is volgens Chia een uitstekend moment om te bewegen. "Drukke dagen zorgen er vaak voor dat ondernemers maar snel even wat achter de computer eten, of in de auto. De lunch als onderbreking van de werkdag kunt u echter beter op een andere manier benutten. Lekker een eindje buiten wandelen in flink tempo heeft meerdere voordelen. Bewegen is niet alleen nodig om fit te blijven, maar heeft ook een positieve invloed op uw creativiteit en concentratievermogen. Daarnaast krijgt u een boost van vitamine D."



… Of zelfs sporten

De lunchtijd kunt u ook gebruiken voor een snelle training. Chai: "Met de juiste oefeningen kunt u een compleet trainingsprogramma afwerken. Is er maar weinig tijd, dan kunt u een dergelijke training ook over diverse sessies gedurende de week uitspreiden. Met behulp van enkele simpele hulpmiddelen zoals een resistance band, springtouw of yogamat zorgt u ook tijdens de lunchtijd voor voldoende in- en ontspanning. U sport toch, maar hoeft er niet apart voor naar de sportschool."

Uit onderzoek is gebleken dat veel ondernemers lange dagen maken, en vaak ook nog eens meer dan vijf dagen in de week bezig zijn met hun onderneming. Hierdoor neemt de kans op stress gerelateerde klachten toe. Een goede gezondheid is belangrijk voor het succes en voortbestaan van uw eigen onderneming. Zorg daarom dat u fit blijft. Bovenstaande tips helpen om voldoende beweging te krijgen. Daarnaast is het natuurlijk ook van belang gezond te eten.