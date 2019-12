Forse daling leidt tot negatieve werkgelegenheidsverwachting Transport, Opslag & Communicatie Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 is de werkgelegenheidsverwachting onder Nederlandse werkgevers voor Q1 2020 met een procentpunt gedaald. Het werkgelegenheidscijfer¹ komt dit kwartaal uit op +vier procent en illustreert het positieve voornemen van werkgevers om medewerkers aan te nemen. Dit blijkt uit de ManpowerGroup Employment Outlook Survey (MEOS Q1 2020) uitgevoerd onder 58.000 werkgevers, waarvan 750 uit Nederland.



In zeven van de negen arbeidssectoren verwachten werkgevers dit kwartaal meer medewerkers aan te nemen. In vergelijking met Q4 2019 is het sentiment echter in alle arbeidssectoren verslechterd of onveranderd, met uitzondering van de financiële sector (+zes procent).

"De werkgelegenheidsverwachting volgt momenteel dezelfde ontwikkeling als andere belangrijke macro-economische indicatoren," zegt Jeroen Zwinkels, Algemeen Directeur ManpowerGroup Nederland. "Ondanks een kleine daling van het sentiment, blijft het werkgelegenheidscijfer positief. De enige uitzonderingen hierop zijn de sectoren Transport, Opslag & Communicatie en Nutsbedrijven."



Optimisme onder werkgevers

Na een sterke daling in het vierde kwartaal van 2019 is de werkgelegenheidsverwachting in de financiële sector dit kwartaal, met zes procentpunten, sterk gegroeid (+zeven procent). Ondanks het herstel in de financiële sector, is het optimisme onder werkgevers in zes van de negen arbeidssectoren gedaald. Werkgevers in de sectoren Transport, Opslag & Communicatie (-vijf procent) en Nutsbedrijven (-drie procent) verwachten het eerste kwartaal van 2020 zelfs minder werknemers aan te nemen. Ondanks het mindere sentiment, blijft het werkgelegenheidscijfer in zeven van de negen arbeidssectoren positief. Werkgevers in de sectoren Mijnbouw & Delfstofwinning (+veertien procent), Bouw (+twaalf procent) en Productie (+acht procent) zijn het meest optimistisch. Zwinkels: "De transportsector heeft te kampen met een groeiend aantal onzekerheden zoals Brexit, oplopende internationale spanningen en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Uit onze cijfers blijkt dat dit van negatieve invloed is op de werkgelegenheidsverwachting in de transportsector."



Bij- en omscholen

Het percentage Nederlandse werkgevers dat moeite had om de juiste kandidaten voor hun vacatures te vinden, bedroeg het afgelopen kwartaal 70 procent². Echter biedt slechts 41 procent van hen – vergeleken bij vorig jaar – betere arbeidsvoorwaarden aan werknemers. Steeds vaker kiezen Nederlandse werkgevers voor het om- en bijscholen van medewerkers als een oplossing voor dit probleem. Zo is het percentage van de werkgevers dat – ten opzichte van vorig jaar – meer uitgeeft aan het trainen, bij- en omscholen van hun werknemers, het afgelopen kwartaal gestegen van 48 procent tot 52 procent. De scholings- en opleidingsbudgetten stegen het meest in de sector Productie en Industrie (58 procent). Zwinkels: "Het lijkt erop dat Nederlandse werkgevers zich inmiddels bewust zijn van de problemen die zij ondervinden in de zoektocht naar het juiste talent. Hetzelfde geldt in toenemende mate voor het behoud van medewerkers. Hierdoor zien wij dat werkgevers steeds vaker investeren in de training, bij- en omscholing van getalenteerde medewerkers, om ze zo over lange termijn tevreden en inzetbaar te houden."



Europese verwachtingen

Werkgevers in alle Europese landen blijven positieve werkgelegenheidscijfers rapporteren. Spanje en Italië zijn met +een procent het minst positief. Frankrijk noteert +zeven procent, België +zes procent en Duitsland +vier procent. Het Verenigd Koninkrijk meldt een voorzichtige +twee procent. Ondanks een kleine afname ten opzichte van het vorige kwartaal (-een procent) blijven werkgevers in de Verenigde Staten met +negentien procent ongekend positief.