Steeds meer en verschillende risico's voor bestuurders Het scala aan risico's voor bestuurders en commissarissen (D&O), evenals de resulterende scenario's voor verzekeringsclaims, is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Met bedrijfsmanagement in de schijnwerpers als nooit tevoren, wijst een nieuw rapport van de verzekeraar Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) op vijf megatrends die aanzienlijke risico's zullen hebben voor het senior management in 2020 en daarna.



Het rapport Directors And Officers Insurance Insights 2020 onderzoekt ook enkele factoren die recente veranderingen in de D&O-verzekeringsmarkt veroorzaken na een periode van aanhoudende activiteit met grote verliezen.



1. Meer rechtszaken als gevolg van negatieve berichtgeving

"AGCS ontvangt meer claims tegen bestuurders en commissarissen die voortvloeien uit negatieve berichtgeving die niet noodzakelijkerwijs verband houden met financiële resultaten," zegt Shanil Williams, Global Head of Financial Lines bij AGCS. "Mogelijke scenario's omvatten productproblemen, menselijke fouten, milieurampen, corruptie en cyberaanvallen."



2. Rechtszaken rond klimaatverandering in stijgende lijn

Het achterhouden van bedrijfsmatige risico’s door klimaatveranderingen zal nog meer rechtsvervolging met zich meebrengen in de toekomst. Problemen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen kan reputatieschade tot gevolg hebben, hetgeen het merk en de waarde daarvan aantast. Rechtszaken rond klimaatverandering/reputatie zijn al in minstens 28 landen over de hele wereld ingediend, waarvan driekwart van de gevallen in de VS.



3. Wereldwijde groei van massa –effecten claims

AGCS ziet dat meer en meer regeringen open staan om collectieve vergoedingen en class actions in hun rechtsgebied toe te staan. Vooral in Europese landen maar ook in andere landen zoals Thailand & Saudi-Arabië



4. Impact van faillissementen en politieke uitdagingen

AGCS verwacht een toename van het aantal faillissementen dat zich mogelijk vertaalt in D&O-claims. Bedrijfsfaillissementen stegen in 2018 met meer dan tien procent op jaarbasis en met een zeer sterke stijging van meer dan 60 procent in China



5. Migation funders verspreid over de hele wereld

Al deze megatrends worden verder gevoed door litigation funders die nu een wereldwijde beleggingscategorie wordt voor investeerders die al lange tijd geraakt worden door de lage intrestvoet en nu hoger rendement zoeken. Litigation funding verlaagt de barrière van de instapkosten voor particulieren die compensatie zoeken, hoewel er veel discussie is over het beloningsmodel van deze soort business.



De uitdagende D&O verzekeringsmarkt

Ondanks dat naar schatting voor ongeveer jaarlijks € 15 miljard aan premies wordt geïnd voor D&O-verzekeringen, is de winstgevendheid van de sector de afgelopen jaren twijfelachtig vanwege de toenemende concurrentie, de groei van het aantal rechtszaken, de toenemende frequentie en de ernst van claims. AGCS zag de laatste vijf jaar het aantal D&O claims sterk toenemen.