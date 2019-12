Horen ZZP’ers nu wel of geen kerstpakket of andere presentjes te krijgen? Verwachten zelfstandige ondernemers een kerstpakket van de opdrachtgever of geven ze er juist zelf een? Het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek van Intelligence Group laat zien dat zelfstandigen best wel een kerstpakket willen. Het kerstpakket is voor medewerkers een teken van waardering van de werkgever. Van de zelfstandigen krijgt 39 procent een kerstpakket van hun opdrachtgever. Dit is minder dan ZZP’ers zouden willen. Iets meer dan de helft (53 procent) van alle ZZP’ers zou namelijk graag een kerstpakket willen ontvangen.





Met name jonge ZZP’ers tot 30 jaar (71 procent) waarderen een kerstpakket/cadeau(bon). Van de mensen in loondienst krijgt 82 procent een kerstpakket van de werkgever, bleek uit eerder onderzoek .



Scheiding werknemers en ZZP’ers

Horen ZZP’ers nu wel of geen kerstpakket of andere presentjes te krijgen? De meningen hierover zijn verdeeld. Twee derde van de werkenden vindt dat ZZP’ers en werknemers gelijk behandeld moeten worden als het presentjes betreft. Volgens achttien procent horen zelfstandigen ook presentjes te krijgen, maar wel minder dan werknemers in loondienst. En zeventien procent vindt dat ZZP’ers geen presentjes horen te ontvangen.

ZZP’ers zijn kritischer over hun positie dan werknemers. Iets meer dan de helft (53 procent) vindt dat ze gelijk behandeld moeten worden als werknemers. Een kwart (27 procent) vindt dat ze minder presentjes horen te krijgen dan mensen in loondienst en twintig procent van de ZZP’ers vindt dat ze geen presentjes horen te ontvangen. Opvallend is dat mannelijke werknemers en ZZP’ers vaker zeggen dat ZZP’ers minder of niks horen te ontvangen dan vrouwen.



Een derde van de zelfstandigen deelt zelf uit met kerst

Een deel van de ZZP’ers krijgt een kerstpakket als extra, maar geven ZZP’ers zelf ook iets aan de opdrachtgever? Een derde van de ZZP’ers geeft een presentje met kerst aan de opdrachtgever. Bijna de helft (47 procent) van de zelfstandigen geeft een presentje aan de opdrachtgever bij bijzondere gebeurtenissen, bijvoorbeeld met kerst, Sinterklaas, Pasen, verjaardagen, geboortes of andere speciale gelegenheden. 53 procent geeft nooit een presentje aan een opdrachtgever.