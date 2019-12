Effecten voor leveranciers vaak dramatisch Het aantal grote faillissementen in Duitsland steeg in de eerste 9 maanden van dit jaar met 42 procent. Ook ging de gemiddelde schadepost omhoog. In 81 procent van de gevallen viel die veel hoger uit dan in dezelfde periode vorig jaar. De sectoren met de meeste grote faillissementen zijn de detailhandel, de automobielsector, de dienstensector, maar ook de metaal-, textiel- en energiesector. Dat blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes.



Volgens de onderzoekers viel in de eerste negen maanden het doek voor 27 grote bedrijven (jaaromzet hoger dan € 50 miljoen). Bekende voorbeelden zijn Loewe, Kettler, Beate, Schuhpark Fascies, windenergiebedrijf Senvion, autoleverancier Eisenmann, boekgroothandel Koch, Neff & Volkmar (KNV), de luchtvaartmaatschappij Germania en modebedrijf Gerry Weber.



Acute geldnood

Walter Toemen, directeur Risk van Euler Hermes Nederland, stelt dat vooral de effecten voor de toeleveranciers vaak dramatisch zijn. "Bij grote klanten van naam en faam denken bedrijven dat ze veilig zijn. Ze zijn dan ook bereid om vergaande betalingsvoorwaarden te accepteren. Termijnen van 60 tot 120 dagen. Vaak gaat het om grote bedragen. Dat maakt ze kwetsbaar. Gaat zo’n grote klant failliet dan komen ze in acute geldnood. Hele branches kunnen daardoor geraakt worden. Als het mis gaat met grote bedrijven dan gaat het vaak hard. Vooral een aantal kleinere toeleveranciers valt dan ook om."



Eind 2019 begin 2020 nemen faillissementen toe

Kijken we naar de algemene faillissementscijfers in Duitsland dan is er nauwelijks sprake van verslechtering in de eerste 9 maanden in het aantal. Toemen: "We denken dat vanaf het laatste kwartaal van 2019 begin 2020 de stijging zichtbaar wordt. Het is duidelijk dat de Duitse economie kwakkelt. Nieuwe grote faillissementen lijken onvermijdelijk. De malaise gaat langzaam maar zeker ook in de faillissementscijfers het MKB-segment zichtbaar worden. Voor het komend jaar verwachten we dan ook een verdere procentuele toename."

Duitsland balanceert op de rand van een recessie. Of het land daadwerkelijk over deze recessie rand valt, is moeilijk te zeggen volgens Toemen. "De Duitse economie wordt vooral gestuwd door hogere uitgaven van consumenten. De arbeidsmarkt is sterk, de bouw doet het goed en ook de export blijft redelijk op peil. Het herstel in de industrie blijft nog uit. En ook doen de dreiging van een Brexit en de handelsoorlog de Duitse economie geen goed. Dus waar het per saldo op uitdraait is moeilijk te zeggen. Duidelijk is dat de veerkracht niet van de bedrijven komt. Zij teren verder in op hun buffers."

Volgens Toemen is de stijging van grote faillissementen, zoals in Duitsland, ook zichtbaar in andere landen.