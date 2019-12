Ondanks toename cyberincidenten beschikt slechts acht procent van het mkb over een cyberverzekering 67 procent van de Nederlandse mkb’ers denkt dat de organisatie geen interessant doelwit is voor cyberaanvallen. Dat blijkt uit onderzoek van Allianz in samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos. Toch is iedere organisatie een interessant doelwit voor cybercriminelen, hoe groot of klein ook.



Meer dan de helft (55 procent) van de mkb’ers maakt zich geen zorgen over de veiligheid van klant- en bedrijfsdata. Het overgrote deel van de Nederlandse mkb’ers, 92 procent, heeft geen cyberverzekering afgesloten voor hun onderneming. Cyberaanvallen komen in meerdere vormen en maten. De meest voorkomende cyberaanval bij het mkb is phishing (43 procent) gevolgd door hacking (37 procent) en DDoS (27 procent). Meer dan een derde (36 procent) geeft aan niet voldoende kennis in huis te hebben om het bedrijf te beschermen tegen een cyberaanval, wat bedrijven dus vatbaarder maakt voor een dergelijke aanval.



Bescherming

Menselijk handelen blijkt vaak de grootste risicofactor voor een bedrijf. Door medewerkers onvoldoende in te lichten over de gevolgen van cyberaanvallen wordt de organisatie juist kwetsbaar voor een aanval. Van de bedrijven die afgelopen jaar doelwit zijn geweest van een cyberaanval, heeft 37 procent van de mkb’ers hierna een externe partij ingeschakeld om het bedrijf te beschermen. Ongeveer een derde (26 procent) heeft besloten om de medewerkers zelf te gaan inlichten op basis van eigen inzicht. Negentien procent van de mkb’ers koos ervoor om dit door een externe partij te laten doen. En slechts negentien procent heeft na een cyberaanval een cyberverzekering afgesloten. Momenteel beschikt 28 procent van het mkb over een concrete, actuele procedure om in gang te zetten wanneer zij slachtoffer worden van een cyberaanval.



Maatregelen

"Als ondernemer kunt u het u eigenlijk niet veroorloven niet bewust om te gaan met dreigende cybergevaren," meent Rob Zijl, Manager Products & Markets Schade bij Allianz. "Kennis en weerbaarheid zijn hierbij cruciale factoren."