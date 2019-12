Zorgen om het juiste cadeau en de bezorging van bestellingen terugkerend fenomeen in december De decembermaand staat traditiegetrouw in het teken van het geven van cadeaus, is het niet tijdens pakjesavond dan ligt er vaak wel een pakketje onder de kerstboom. Deze cadeaumaand brengt echter niet alleen maar feestvreugde met zich mee, zo blijkt uit jaarlijks onderzoek van Manhattan Associates.



Zo geeft 37 procent van de Nederlanders aan zich vooral zorgen te maken over het feit dat zij niet weten wat ze iemand cadeau moeten doen. Daarnaast is ook de levering van de cadeaus voor Sinterklaas en Kerst voor 26 procent van de Nederlanders een zorg. Veel Nederlanders zijn bang dat hun cadeaus te laat bezorgd worden en zij tijdens de feestdagen met lege handen staan. Een voor de hand liggend alternatief, de fysieke winkel, is echter ook niet voor iedereen een goede oplossing. Maar liefst 21 procent van de Nederlanders ziet op tegen de drukte in de winkel tijdens de decembermaand. Tot slot maakt elf procent van winkelend Nederland zich vooral zorgen over de beschikbaarheid van hun gewenste cadeau.



‘Wilt u daar het bonnetje bij?’

Maar ook voor de ontvangers van het cadeau brengt de decembermaand uitdagingen met zich mee. Net als vorig jaar zien we dat Nederlanders niet bij hun vrienden of familie naar het bonnetje durven te vragen wanneer zij een cadeau krijgen waar ze niet blij mee zijn. Ook in 2019 houdt 50 procent van de Nederlanders het cadeau zelf en 21 procent geeft het cadeau liever door aan een ander dan bij de gever naar het bonnetje te vragen. Dit toont nogmaals het belang van een duidelijk verlanglijstje aan! 23 procent van de Nederlanders stapt echter over de beladen vraag heen en geeft eerlijk toe het cadeau niet zo leuk te vinden om het te willen ruilen voor een ander exemplaar.



Nederlander is vergevingsgezind bij het doen van decemberaankopen

De angst voor te laat geleverde pakketjes is niet geheel onterecht. Vorig jaar waren maar liefst een half miljoen pakketjes te laat tijdens de feestmaand. Geen wonder dan ook dat 40 procent van winkelend Nederland eerdere ervaringen met een (web)winkel meenemen in hun keuze om een aankoop te doen. Daarbij besluit 21 procent op basis van een positieve ervaring opnieuw een bestelling te plaatsen. Dertien procent van de Nederlanders gaat echter op zoek naar een andere leverancier voor zijn of haar cadeaus op basis van een negatieve ervaring. Gelukkig voor retailers die vorig jaar een steekje hebben laten vallen, is 22 procent van winkelend Nederland bereid om (web)winkels een tweede kans te bieden, zij laten hun eerdere ervaringen buiten beschouwing bij het doen van hun decemberaankopen dit jaar.



De kracht van reviews

Waar de bezorging van pakketjes relatief voor de hand ligt als focuspunt tijdens de laatste maand van het jaar, mag ook het belang van klantreviews niet onderschat worden. 31 procent van de Nederlanders gebruikt de reviews van andere consumenten om meer te weten te komen over een product. Nog eens 32 procent laat zich ook wel eens beïnvloeden in zijn aankoopbeslissing door achtergelaten reviews. Iedereen wil tenslotte het perfecte cadeau geven tijdens de feestdagen. Vooral jongeren tussen de achttien en 34 zijn gevoelig voor achtergelaten reviews van andere consumenten. 88 procent van hen laat zich namelijk wel eens beïnvloeden ten opzichte van 66 procent van de consumenten tussen de 35 en 54 jaar oud.

"We zien dat de decembermaand voor retailers de mooiste maand qua omzet is, tegelijkertijd brengt deze feestmaand operationeel de grootste uitdagingen met zich mee. Overgewaaide feestdagen zoals Black Friday, Cyber Monday en onlangs Singles Day voeren de druk op retailers nog verder op. Achter de schermen moeten zij al ruim van tevoren voorbereidingen treffen. Naast operationele voorbereiding is ook transparante communicatie naar de klant essentieel om deze tevreden te houden. Het nu al afgeven van een bezorgingsalert voor de decembermaand voorkomt teleurstellingen. En dat werpt dan weer zijn vruchten af in positieve reviews van tevreden klanten, die op hun beurt het verschil maken in de winst of het verlies van een klant voor nu én de aankomende jaren," aldus Pieter Van den Broecke, managing director Benelux en Duitsland bij Manhattan Associates.