Nederland is het beste Europese land voor MKB-ondernemingen Waar kunt u als MKB-bedrijf het beste zijn gevestigd? Waar zijn de omstandigheden het best? Na Canada, Hongkong en de VS staat Nederland wereldwijd op de vierde plaats. Binnen Europa staat ons land bovenaan. Dat blijkt uit de MKB-bedrijfsklimaatindex 2019 van Euler Hermes.



De index is gebaseerd op zes componenten: bureaucratie, belastingbeleid, flexibiliteit van de arbeidsmarkt, financiering, exportmogelijkheden en concurrentie.

In de hele wereld zijn kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) cruciaal voor economische groei en welvaart. Ze vertegenwoordigen ongeveer 90 procent van de bedrijven in de wereld en meer dan 50 procent van de totale werkgelegenheid. In de EU vertegenwoordigen ze 99 procent van alle bedrijven en meer dan 60 procent van de toegevoegde waarde.



Sterke punten

Volgens Johan Geeroms, Hoofd Risk Underwriting Euler Hermes Nederland scoort ons land goed op het gebied van exportmogelijkheden, lage administratieve rompslomp, ondersteunende financieringsvoorwaarden en arbeidsmarktflexibiliteit. "Nederland is een ijzersterk MKB-land. Er zijn zoveel factoren die daarbij meespelen. Zakendoen over de grens gaat ons gemakkelijk af. Nederlandse ondernemers zijn relatief hoog opgeleid en ze spreken behoorlijk goed Engels. Maar ook als u kijkt naar de benodigde documenten is het in Nederland gemakkelijk internationaal zakendoen." Geeroms verwijst ook naar netwerkplatforms als StartupDelta en NL Groeit. "Er is veel aandacht voor startups en scale-ups."



Toegang tot geld

Wat financieringsmogelijkheden betreft hebben Nederlandse MKB-bedrijven met iets hogere kosten te maken dan bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk. Toch wordt de beschikbaarheid van financieringen als goed beoordeeld voor 40 procent van de MKB-bedrijven. Slechts veertien procent van het MKB registreerde een lening afwijzing in de afgelopen twaalf maanden.



Minder sterke punten

Aan de negatieve kant zijn er voor Nederland twee aspecten die opvallen. Geeroms: "Uit ons onderzoek blijkt dat Nederlandse bedrijven meer ‘last’ hebben van onderlinge concurrentie dan collega’s elders. Ook fiscaal scoren we minder goed. Nederlandse MKB-bedrijven betalen meer vennootschapsbelasting dan bijvoorbeeld collega-bedrijven in België of Frankrijk. Daarom is het verder verlagen van de vennootschapsbelasting voor het MKB, zoals gepland in de begroting 2020 (tot vijftien procent in 2021), een positieve stap, omdat het de marge voor MKB-bedrijven vergroot," zo stelt Geeroms.