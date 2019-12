Cryptocurrency gebruiken voor internationale transacties is snel en goedkoop Koopt u goederen in het buitenland die u in Nederland verkoopt? Of is uw onderneming internationaal actief en verkoopt u juist goederen aan klanten in andere landen? Waarschijnlijk maakt u bij betalingen buiten de Euro-zone aan leveranciers of van klanten nu nog gebruik van ‘reguliere’ internationale transacties.



De twee valuta worden daarbij tegen de koers op dat moment met elkaar verrekend. Internationale zakelijke transacties zouden echter ook met cryptocurrencies uitgevoerd kunnen worden. Kaj Vonk van CurrentCrypto vertelt meer over de voordelen hiervan.



Geen dure zakelijke rekeningen nodig

Vonk benoemt dat u door crypto’s te gebruiken voor internationale transacties kunt besparen op de kosten voor zakelijke rekeningen. "Een zakelijke rekening kost al gauw minimaal 100 euro per jaar. Zeker bij grotere ondernemingen wordt er vaak gebruik gemaakt van meerdere rekeningen om de financiën overzichtelijk te houden. Bij crypto’s hebt u in plaats van een rekening een wallet. Deze wordt in veel gevallen gratis ter beschikking gesteld wanneer u zich aanmeldt bij een handelsplatform."



Lagere transactiekosten

En dat is niet de enige manier waarop crypto’s voor internationale transacties kunnen zorgen voor een kostenbesparing. Vonk: "Bij reguliere transacties worden voor het omzetten van de valuta vaak transactiekosten in rekening gebracht door een bank. Bij het gebruik van cryptocurrency worden er echter geen valuta gewisseld, en is er geen bank die daarvoor betaald hoeft te worden. Wel kan het zijn dat u per transactie een klein bedrag moet betalen aan het platform waar u gebruikt van maakt, maar dit is vaak veel lager dan bank rekenen."



Veel sneller transacties uitvoeren

Een ander voordeel van het gebruik van cryptocurrency voor internationale transacties ligt volgens Vonk in de snelheid. "Wilt u vanaf een Nederlandse bankrekening geld overboeken naar bijvoorbeeld de VS, dan kan dat flink wat tijd kosten. Gemiddeld genomen duurt een internationale transactie via een bank minimaal drie dagen. Dat komt omdat u te maken hebt met verschillend valuta en bank. Een crypto-transactie wordt direct naar het netwerk verzonden en is meestal binnen enkele minuten verwerkt."



Let wel op de risico’s

Hoewel crypto’s dus duidelijke voordelen bieden voor internationale transacties, is volgens Vonk wel een kleine kanttekening op zijn plaats. "Het is ook belangrijk de risico’s in te schatten en te overwegen. Zo krijgt u mogelijk met verlies te maken als de gekozen crypto in waarde daalt. Daarnaast is er internationaal gezien nog een onduidelijk juridisch kader voor het gebruik van crypto’s over het algemeen."