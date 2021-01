Wacht niet op de wind, ga roeien! Iedereen die wel eens gezeild heeft, weet het: de windrichting kun je niet veranderen, dus als je vooruit wilt komen moet je de stand van je zeilen aanpassen. Maar wat als de wind is gaan liggen? Als de vraag naar jouw producten of diensten afneemt als gevolg van een recessie, een economische crisis of een andere ramp? Dan kun je als bedrijf maar beter roeien met de riemen die je hebt: je klanten.



Zij zijn de enigen die zorgen voor inkomsten. Zij betalen je salaris, je vakantie en je hypotheek. Zij zijn je reddingsboei als je zakelijk kopje onder dreigt te gaan. In zijn nieuwste boek Wacht niet op de wind, ga roeien! geeft bestsellerauteur en veelgevraagd spreker Jos Burgers praktische adviezen om in uitdagende tijden bestaande klanten aan je te binden en nieuwe klanten te werven. Zonder daarbij meteen naar het prijswapen te grijpen waardoor de ellende alleen maar groter wordt. Hij laat je, mede aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden, zien hoe je ervoor zorgt dat je op termijn de wind weer mee krijgt en er sterker uitkomt.



- Wat te doen als de vraag naar jouw producten of diensten afneemt?

- Inclusief 25 adviezen voor ondernemers die de regie willen houden.

- Van Jos’ complete oeuvre zijn ruim 250.000 exemplaren verkocht.



