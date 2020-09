Onweerstaanbaar ondernemen



In simpele, praktische stappen beschrijft Pedro van Helden hoe je jezelf in korte tijd met zijn nieuwe marketingmethode ontwikkelt van een goede tot een excellente ondernemer. De sleutel tot succes bestaat uit drie succesversnellers:

- Maak het verschil met jouw weggever

- Laat zien wie je bent met de elevatorpitch

- Zorg voor een fantastische klantreis met de WOW-ervaring



Zet jij deze succesversnellers in? Dan heb je goud in handen, of je nou diensten of producten verkoopt, net start of jarenlange ervaring hebt. Meer dan tienduizend ondernemers zijn je voorgegaan en hebben ontdekt dat de succesformule werkt, altijd en overal.



