Futureproof Zou het niet fascinerend zijn als je kon tijdreizen om een kijkje te nemen in de toekomst? Jammer genoeg is dat alleen in sciencefiction mogelijk. En de toekomst laat zich helaas niet voorspellen, hoewel we hebben afgesproken dat weermannen mogen doen alsof.



De toekomst houdt ons ondertussen aardig bezig, we denken er drie keer zo veel over na als over het verleden. Gek dus eigenlijk dat we op school wel geschiedenis maar geen toekomst als vak hebben. Want er is nogal wat gaande: we leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Logisch dus dat je je weleens afvraagt wat op de langere termijn nog de toegevoegde waarde is van jouzelf of jouw organisatie.



Dit boek gaat daarom in op de vraag hoe je relevant kunt blijven. Het doel is om jou praktische hulpmiddelen aan te reiken waarmee je concreet aan de slag kunt gaan om te zorgen dat jij en jouw organisatie er in de toekomst nog toe doen. En dat je daar ook nog eens plezier aan beleeft. Kortom, het gaat over toekomstbestendig worden. En dat proces is nooit af. Het is een permanente zoektocht waarbij je jezelf soms opnieuw uit moet vinden en dingen zult ontdekken. Want de beste manier om je toekomst te voorspellen, is om deze zelf te creëren.



