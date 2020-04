The Devil Inside De scheidslijn tussen succes en ellende is dun als je jouw devil inside niet onder ogen komt. Dan saboteer je jezelf en anderen, met grote gevolgen voor jou, je familie, je vrienden en de mensen aan wie je wellicht leiding geeft. Het beoefenen van introspectie is dan ook de belangrijkste vaardigheid die wij in ons leven kunnen inzetten.



'The Devil Inside' gaat over het doorbreken van je eigen blokkades. Het boek stelt je in staat te observeren hoe je bepaalde gewoontes hebt ontwikkeld en helpt je te analyseren waarom je je op een bepaalde manier gedraagt en hoe je die cirkel kunt doorbreken. Hoe meer je dat interne stemmetje – je devil inside – het zwijgen kunt opleggen, hoe meer je in staat bent om te groeien en hoe meer anderen je leiderschap herkennen.



Klik hier voor de inhoudsopgave en bestelinformatie. Doorsturen » RSS » Nieuwsbrief »