Simon Sinek bereikte miljoenen lezers met zijn bestseller 'Begin met het Waarom', nu is er de langverwachte opvolger 'Het oneindige spel'. In 'Het oneindige spel' laat Sinek zien dat ondernemen en werken wel een duidelijk begin hebben, maar geen echt einde: ze vormen een oneindig spel. Anders dan bij voetbal of schaken, met hun heldere spelregels en duidelijke einde, kun je nooit van een eindoverwinning spreken; telkens vind je nieuwe uitdagingen op je pad. We kiezen het spel niet. We bepalen de regels niet. Maar we kiezen wel hoe we spelen.